Leren luisteren naar jezelf: zo doe je dat

Hoe kun je beter leren luisteren naar jezelf, naar je intuïtie? Cathelijne Esser, auteur van het boek De eenvoud van aandacht, geeft twee inzichten die daarbij kunnen helpen.

1. Luister naar je emoties

“Emoties zijn de taal van intuïtie. Met hulp van onze emoties kunnen we onze intuïtie lezen. En terwijl we ons hoofd makkelijk ‘in de knoop’ kunnen piekeren, houdt het lichaam het graag simpel. Voor ons lichaam zijn er maar twee intuïtieve keuzes echt relevant: ‘toenaderen’ of ‘vermijden’. Eropaf of stop.

Het belang van het lichaam is overleven, of het welbevinden vergroten. Met een heel spectrum van aangename en onaangename fysieke sensaties laat je lichaam weten wat in elke situatie wijsheid is. Onze voorouders hadden een dagtaak aan overleven. Het vermijden van levensbedreigende situaties was belangrijk, daarom zijn we beter geworden in het opmerken van de alarmsignalen, de onaangename sensaties. Maar als er in je basisbehoeften is voorzien, wordt het opmerken van de aangename sensaties juist belangrijk, omdat die aangeven waar je wél op af kunt gaan.

Dus sta je voor een lastige keuze, let dan op wat je in eerste instantie voelde. Eropaf of stop? Lichaamssignalen laten sneller van zich horen dan het verstand. Ook onder tijdsdruk is die informatie beschikbaar. Overigens ontstaat een gevoel van welzijn vooral als de keuze van verstand en hart overeenstemmen. Allebei de stemmen wegen mee.”

2. Doe een ademhalingsoefening

“Wanneer we onze intuïtie gebruiken, tappen we als het ware informatie uit ons hart. Als we ons kalm en prettig voelen (ontspannen zijn), kunnen we goed afstemmen op die informatie.

Om in zo’n staat te raken, helpt een ‘hartgerichte’ ademhaling al: breng je aandacht naar je hartgebied. Stel je voor dat je via je hart in- en uitademt. Adem vijf of zes seconden diep in en vijf of zes seconden uit. Adem ontspannen en zonder te forceren. Doe dit een paar minuten lang en zo vaak je kunt gedurende de dag. Bijvoorbeeld telkens voor je gaat slapen, als je net wakker wordt, wachtend in een rij of voor het stoplicht, en op elk moment dat je je gespannen of gestrest voelt.”

Meer inzichten en tips van Cathelijne Esser vind je in haar boek De eenvoud van aandacht. (Scriptum)

Tekst Cathelijne Esser Fotografie Adrian Dascal/Unsplash.com