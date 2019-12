Meer in het nu door te fotograferen

Soms kun je tijdens een wandeling zo in gedachten verzonken zijn, dat je naderhand niet eens meer weet wat je onderweg bent tegengekomen. Een ‘fotowandeling’ helpt je meer in het hier en nu te zijn: omdat je op zoek bent naar mooie dingen om te fotograferen, let je veel beter op wat er om je heen gebeurt en heb je meer aandacht voor de kleine dingen.

Een fotowandeling is precies wat het woord al zegt: je gaat op pad met je camera en probeert tijdens je wandeling van alles te fotograferen. Wees hierin niet te streng voor jezelf: niet iedere foto moet perfect zijn, want je hoeft ze aan niemand te laten zien. Je kunt het nog leuker voor jezelf maken om per wandeling verschillende dingen te proberen of ‘doelen’ te hebben. Zo is de wandeling iedere keer anders, zelfs als je steeds hetzelfde pad kiest.

Tips voor een fotowandeling

Zonsopgang of -ondergang: zoek op hoe laat de zon op of onder gaat en zorg ervoor dat je een halfuur voor deze tijd op pad gaat. Je zult je verbazen hoe de foto’s tijdens het ‘golden hour’ zullen transformeren door het sprookjesachtige licht. Probeer verschillende hoeken uit: grote landschapsfoto’s kunnen prachtig zijn, maar het is ook leuk om het eens vanuit een andere hoek te proberen. Dicht bij de grond of hoog vanaf een bankje. En vergeet ook niet af en toe achter je te kijken. Kies iedere dag een thema: door voor elke wandeling een ander thema te kiezen, zul je steeds weer op andere dingen letten. Denk hierbij aan thema’s als bloemen, de lucht, dieren, close-up, weidse uitzichten, blaadjes, mensen. Doe mee aan wedstrijden: op Instagram en de website Twenty20 zijn er vaak fotowedstrijden te vinden waarbij je foto’s van een bepaald thema of onderwerp moet maken. Je kunt meedoen om te winnen, maar natuurlijk ook gewoon lekker voor jezelf. Je krijgt er namelijk een heleboel inspiratie van, met de wedstrijdopdrachten als ‘iets groens’, ‘creatieve camouflage’ en ‘gewaagd’. Houdt een fotodagboek bij: sommige mensen maken er een 365-dagen project van, waarbij ze iedere dag van het jaar een foto nemen. Je kunt het ook gewoon voor een week proberen en kijken wat het resultaat is. Let op de kleine dingen: of de grote, onopvallende dingen. Die verlaten trap, dat prachtige blad, de eenzame boom. Alleen maar omdat iets niet mooi lijkt op het eerste gezicht, betekent niet dat je er geen bijzonder verhaal mee kunt vertellen. Ga op pad met anderen: als je met een groepje op een fotowandeling gaat, kun je ook van elkaar leren. De een let misschien op heel andere dingen dan de ander, en dat geeft jou ook weer inspiratie.

Tekst Quirine Brouwer Bron Calmmoment.com Fotografie Daiji Umemeto/Unsplash.com