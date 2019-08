Digitaal minimaliseren: dit levert het op

Altijd en overal die telefoon in je hand, journalist Sara Madou heeft er genoeg van. Ze wil af van dat automatisme en gewoon haar tijd weer terug. Over digitaal minimaliseren, en wat het je oplevert.

We weten vaak geen maat meer te houden met onze telefoon. Afgelopen week was mijn gemiddelde schermtijd vier uur. Per dag! Ik schaam me diep. Dat moet omlaag te krijgen zijn. Cal Newport zegt de oplossing te hebben. Hij is universitair hoofddocent computerwetenschappen aan de universiteit van Georgetown in de Verenigde Staten en schrijver van Digitaal minimalisme.

In dit boek legt Newport zijn methode uit aan de hand van onderzoeken en ervaringsverhalen. Want dat het nodig is om te minderen met onze smartphones, staat volgens hem vast: ‘Het is niet zo dat één app of website uitgesproken slecht is, het draait meer om het totaaleffect van alle glanzende knoppen die zo hard om aandacht roepen en onze gemoedstoestand manipuleren. Daar hebben we steeds minder controle over. Weinig mensen wíllen zo veel tijd online doorbrengen als ze doen.’

Newport bestudeerde verschillende manieren om hier weerstand aan te bieden en kwam uit bij digitaal minimalisme. ‘Less kan more zijn in onze relatie met digitale tools. Dit idee is niet nieuw. Lang voordat Henry David Thoreau in de negentiende eeuw ‘Eenvoud, eenvoud, eenvoud’ riep, zei de stoïcijnse filosoof Marcus Aurelius al eens: ‘Zie je hoe weinig je hoeft te doen om een bevredigend en eerbaar leven te leiden?’ Digitaal minimalisme past dit inzicht uit de oudheid simpelweg toe op de rol van technologie in het moderne leven.’

Fan van de vliegtuigmodus

Ik ben geïntrigeerd, maar schrik wel een beetje als ik lees hoe we dat minimalisme dan anno nu moeten toepassen. Het idee is dat je digitaal gaat opruimen en dertig dagen afziet van ‘optionele online activiteiten’. Die periode is volgens Newport nodig om af te kicken. Tegelijkertijd steek je extra tijd in analoge activiteiten, zoals boeken lezen, praten met je vrienden (in het echt!) of gewoon naar de lucht staren. Na deze periode voeg je weer een klein aantal zorgvuldig gekozen online activiteiten toe, waarvan jij denkt dat ze echt waardevol zijn. Ander afleidend digitaal gedrag dat je aandacht voorheen opslokte, laat je achterwege. Een totale reset dus.

Op een willekeurige vrijdag besluit ik het te proberen. Ik begin met het verwijderen van apps waar ik toch al niks mee doe: die waarin ik ooit zou bijhouden welke tv-series ik volg en die van de bezorgservices (terwijl ik heel zelden eten laat bezorgen). Daarna wordt het lastiger.

Van Newport mogen de apps blijven die essentieel zijn om te functioneren. De app van mijn bank en boekhouder laat ik dus staan. Maar zo’n beetje alle andere verwijder ik, van Nu.nl tot Buienradar. De paar waar ik nog geen afscheid van kan nemen, sleep ik in de map ‘Niet Doen’. De pushmeldingen gaan uit en al mijn WhatsApp-groepen zet ik op ‘stil’.

Lees ook: Afscheid van wie we wíllen zijn

Newport erkent in zijn boek dat het, zeker in het begin, lastig kan zijn om in je keuzes gemak niet te verwarren met noodzaak. De Facebook-app is dan wel van mijn telefoon verdwenen, bepaalde groepen check ik nog regelmatig via de browser of desktop. Wel minder vaak, vanwege de extra stap. De verleiding om meteen langs timelines te scrollen bij het minste of geringste teken van verveling wordt beperkt. Daardoor heb je de kans om te bedenken: wil ik dit echt of ik kan ik iets beters doen met mijn tijd?

Ook word ik fan van de vliegtuigmodus. Die gaat aan als ik werk, zodat niets me afleidt. Ik werk stukken sneller en kan daardoor eerder stoppen én nog even een yogalesje meepakken in de sportschool. Al maanden beweer ik daar geen tijd voor te hebben.

Hoe langer ik bezig ben met dit digitale minimalisme, hoe beter ik erin word. Minder tabbladen openen op m’n Mac, nog maar twee keer per dag e-mail checken, zelfs het pinguïnspelletje begint virtueel te verstoffen. Aan het eind van week drie krijg ik een update via de enige pushmelding die ik aan heb laten staan: gemiddelde schermtijd afgelopen week: anderhalf uur. Minder dan de helft!

Het complete verhaal over je telefoon de baas zijn vind je in Flow 6.

Tekst Sara Madou Fotografie Annie Spratt/Unsplash.com