Minder vlees eten: 4 tips

We dragen graag een steentje bij aan een groenere wereld en het af en toe overslaan van vlees bij de maaltijd helpt daar aan mee. Minder vlees eten wordt makkelijker met deze 4 tips.

Doe het in je eigen tempo

In één keer vegetariër worden is ambitieus, maar lastig vol te houden. Pak het in kleine stapjes aan. Eet om de dag vlees in plaats van iedere dag, bijvoorbeeld.

Ontdek nieuw broodbeleg

Vlees op brood is makkelijk te vervangen door ander beleg. En het is ook nog eens leuk om nieuwe dingen te ontdekken. Probeer bijvoorbeeld eens hummus of gegrilde groenten in plaats van dat ene plakje kipfilet.

Vleesvervangers

Hoewel ze nooit hetzelfde zullen smaken als écht vlees, komen vleesvervangers wel redelijk in de buurt. Je vindt ze in bijna alle supermarkten en er is tegenwoordig veel keus.

Deel je stukje vlees

Heb je toch graag af en toe een hamburger of kippenbout op je bord? Dan kun je dat stukje vlees ook delen met iemand. Zo bespaar je geld in de supermarkt én consumeer je minder. Die lege ruimte op je bord vul je gewoon aan met extra groenten.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Jonathan Borba/Unsplash.com