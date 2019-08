10 x nutteloze dingen om te doen

Soms is het stiekem best nuttig om niks te doen. Door je hersenen even rust te geven, krijg je juist de beste ideeën. Probeer deze nutteloze dingen maar eens.

Puzzelen

Heb je eenmaal alle puzzelstukjes in elkaar gelegd, moet je ze weer uit elkaar halen en terug in de doos doen: echt nuttig is het niet. Maar je hoofd wordt er rustig van omdat het je hersenen weinig moeite kost zich op deze simpele activiteit te focussen. In Flow 5 staat een stickerpuzzel, waarbij je stickertjes op nummers moet plakken om een afbeelding te creëren.

Als je tenminste even los kunt laten dat je móói moet tekenen. Het gaat namelijk niet om het eindresultaat, maar om het tekenen zelf. Teken een pagina vol lijnen, of juist vol cirkels. Langs elkaar, door elkaar heen, met verschillende kleuren.

Deze website kan je alles vertellen over jouw geboortejaar, maar nog leuker is om het gewoon zelf uit te zoeken. Welke film was het populairst, welk nummer was de grootste zomerhit, welk schandaal voerde de boventoon, wat gebeurde er op politiek gebied?

Compleet nutteloos, maar wel fijn om te doen. Sorteer je kledingkast, boekenkast, mokken collectie of gummibeertjes op kleur en geef je hersenen wat rust.

Misschien niet nodig, maar wel leuk om eens te proberen. Dit lukt het best wanneer je je handschrift letter voor letter aanpast. Blijf de nieuwe letter net zo lang schrijven tot het automatisch gebeurt. Hoe schrijf jij bijvoorbeeld de letter A?



Speel het Wikipedia-spel

Het idee hiervan is om van het ene artikel op Wikipedia naar het andere artikel te komen, door middel van doorklikken op woorden in het artikel zelf. Hoe minder kliks je gebruikt om daar te arriveren, hoe beter. Je kunt dit zelf doen door willekeurige woorden te kiezen (bijvoorbeeld ‘San Francisco’ en ‘Pannenkoekplant’) of ga voor de automatische versie op deze website.

Leuk om je familie eens in beeld te krijgen. Kijk hoe ver je terug kan gaan en schakel waar nodig de hulp van familieleden in.

Hiermee krijg je gedichten door middel van het wegstrepen van woorden in bestaande teksten. Zo blijf je uiteindelijk over met een paar woorden die samen een gedicht vormen. Kijk hier voor een aantal voorbeelden.

Niet alleen woordzoekers, maar ook zoek de verschillen-platen, sudoku’s en andere puzzels zijn een heerlijke nutteloze activiteit. Schaf een keer een ouderwets puzzelboekje aan, dat je altijd kunt pakken wanneer je even je hoofd leeg wilt maken.

Op vakantie, of wanneer je dicht bij een strand woont. Maak een verzameling van de mooiste en meest bijzondere schelpen en stenen die je tegenkomt.

In Flow 5 staat een verhaal over het nut van nutteloze dingen,, waarom we ons zo snel ongemakkelijk voelen bij activiteiten zonder doel en hoe we dat wat vaker los kunnen laten. Hier kun je een deel van dat verhaal lezen.

Tekst Quirine Brouwer Fotografie Pablo Hermoso/Unsplash.com