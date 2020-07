Omgaan met verandering: tips van filosofen

Hoe ga je om met een steeds sneller veranderende wereld? Flow’s Caroline zoekt raadt bij filosofen. Dit zeggen zij over verandering.

Patricia de Martelaere over verandering

De Vlaamse Patricia de Martelaere vond dat je het leven nodeloos gecompliceerd kunt maken door erover te blijven denken en piekeren: we kunnen het beter leren accepteren. Want, zei ze, ‘verandering is gewoon een gegeven en daartoe behoren ook dood en verlies. Je daartegen verzetten is dus zinloos. Dit geldt eveneens voor alledaagse zaken, zoals een ziekte die je vakantieplannen doorkruist of stortregens die je kelder blank zetten.’ Dus probeer ik maar zo veel mogelijk met de situatie mee te bewegen.

Filosoof Seneca over verandering

Ook de stoïcijnse filosoof Seneca komt me nu van pas. Het uitgangspunt van het stoïcisme: probeer je niet druk te maken om dingen waar je geen invloed op hebt. Je houding en de manier waarop je met gebeurtenissen omgaat – dáár heb je wel invloed op. ‘Bereid je op alles voor. Houd rekening met het toeval, het noodlot, en denk niet dat jij immuun bent voor pech en ellende. Dan valt het altijd mee.’

Het complete verhaal over de inzichten van filosofen vind je in Flow 5.

Tekst Caroline Buijs Fotografie Sage Friedman/Unsplash.com