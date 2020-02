De twee dagen aan het eind van de week zijn er voor bedoeld. Toch zijn we op zondagavond vaak minder uitgerust dan we hoopten. Hoe maak je het makkelijker, opladen in het weekend? 4 tips.

De telefoon op stil

Nog even een mailtje beantwoorden, wat scrollen op Instagram en Facebook en hier en daar een appje. Dat constante bezig zijn op je telefoon leidt af en maakt onrustig. Die mail kan misschien wel wachten tot maandag en ook Instagram en Facebook lopen niet weg. Probeer je telefoon een dag(deel) uit te zetten en kijk wat dit met je doet. Voel je je rustiger nu die niet aan je hand vastgegroeid blijkt te zitten? En wat doe je nu op die momenten die je normaal gebruikt om naar je blauwe scherm te kijken?

Ontdek waar jij van oplaadt

De een wordt blij van een middag op de bank met een boek, de ander laadt juist op door met vrienden te zijn. Ontdek wat voor jou werkt en probeer dit standaard ieder weekend in te plannen. Een bezoekje aan de sportschool, wandelen op het strand, een nieuwe hobby ontdekken of dat net geopende restaurant bekijken. Doe wat voor jou goed voelt.

Geen haast

Dat het weekend voor de deur staat, betekent niet dat je opeens geen haast meer hebt. Ook op onze vrije dagen rennen we vaak nog van hot naar her. Omdat we al die leuke dingen willen doen, maar er ook nog boodschappen gedaan moeten worden en het huis verdient ook wel een ronde met de dweil. Probeer je weekend wat rustiger in te gaan door niet te veel te plannen en te accepteren dat je niet alles in één dag hoeft te proppen. Waar je niet aan toe komt, komt volgend weekend wel.

Pak je slaap

Zoals de Noorse wetenschapper Claire Sexton zei: “Slaap is eigenlijk de huishoudster van onze hersenen.” In de uren dat we slapen worden onze hersenen gerepareerd en hersteld, en dat is een goed begin van een uitgerust gevoel. Gebruik het weekend daarom ook om genoeg slaap te pakken. Duik iets eerder je bed in of sta wat minder vroeg op als dat kan.

Weleens aan een stilteweekend gedacht?

