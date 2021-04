Paulien heeft een vintage winkel én is taalvrijwilliger

Paulien de Vries (34) is eigenaar van Evy’s Vintage en taalvrijwilliger in Den Haag.

“Ik ben leerkracht in hart en nieren, toch heb ik na een aantal jaren lesgeven op het speciaal voortgezet onderwijs de overstap gemaakt naar mijn eigen winkel. Ik geniet enorm van mijn werk, maar ik wil ook graag mensen verder helpen. Daarom heb ik me twee jaar geleden ingeschreven om statushouders taalles te geven en te helpen hun weg te vinden in onze cultuur, want vaak hebben ze niemand in hun omgeving die Nederlands met ze praat.

Momenteel geef ik Nederlandse les aan Najlaa uit Syrië. Meestal spreken we twee keer per week een uur af. Dat verloopt eigenlijk nooit volgens plan. Als ik me voorneem dat we tien woorden gaan leren, stranden we soms al bij het tweede. Of ze heeft een vraag die ons gesprek een heel andere kant op stuurt. Het gaat met handen en voeten of plaatjes, want Naljaa spreekt ook maar een paar woorden Engels.

Naast de taal wil ze ook meer weten over onze samenleving. Daarom zijn we een tijdje geleden samen naar een museum gegaan. Ik kijk er elke week enorm naar uit om haar te zien. Je leert elkaar echt kennen en er ontstaat een soort vriendschap.

Vaak hebben statushouders een heel ander verhaal dan je op het journaal ziet. Daardoor ga ik weer anders naar onze samenleving kijken. Door mijn vrijwilligerswerk realiseer ik me hoe bevoorrecht ik ben. Ik kon een opleiding volgen en heb alle middelen om een goed leven te leiden. Er zijn zo veel mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dat ik iets kan toevoegen aan hun leven, voelt heel goed. Eigenlijk is dat vergelijkbaar met wat ik vroeger als leerkracht deed.”

