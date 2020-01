Posten zonder likes

Instagram experimenteert met het minder ­belangrijk maken van likes, onder meer door het afschermen van het aantal likes per post.

Het gelukshormoon dopamine, dat vrijkomt in het brein als je een like ontvangt, is een onweerstaanbaar lokkertje om foto’s te blijven delen en telkens terug te komen om te kijken of iemand je nog een hartje heeft gegeven. Maar een grote studie (gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Pediatrics) toont ook de psychologische risico’s aan van de constante sociale vergelijking die de like veroorzaakt. Deelnemers uit een Canadese testgroep vonden het verfrissend dat er zonder zichtbare likes minder druk is om het perfecte plaatje te posten. Ook voelden ze zich rustiger en vonden ze het leuker om te posten dan eerst.

Bron NRC Handelsblad Fotografie Ivana Cajina/Unsplash.com