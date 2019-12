Praten met vreemden

We doen het wel, met vreemden praten, maar vaak stopt het bij een beleefde ‘hoe gaat het’. Zonde, vindt auteur Kio Stark. Als we er meer voor zouden openstaan, kan het mooie dingen opleveren.

In een TED-talk noemt ze dat we de neiging hebben om iemand voorbij te lopen uit angst. Stark: “Het verdrietige feit is dat we in vele delen van de wereld opgevoed worden met het idee dat vreemden altijd gevaarlijk zijn, dat we ze niet kunnen vertrouwen, dat ze ons iets gaan aandoen. Maar de meeste vreemden zijn niet gevaarlijk. We voelen ons ongemakkelijk bij ze omdat we geen context hebben. We weten niet wat hun bedoelingen zijn. Dus in plaats van gewoon keuzes te maken op basis van onze waarnemingen, krijgen ze onze standaard ‘vreemde’-behandeling.”

De voordelen

Volgens Stark zouden we wat vaker onze zintuigen moeten gebruiken in plaats van onze angst. Het bevrijdt ons van de vooroordelen. Die hebben we namelijk vaak over vreemden. Door wat vaker het gesprek aan te gaan, krijgen we een meer open blik op de wereld. Er is nog een voordeel, en dat heeft alles te maken met intimiteit. Stark: “Ik weet dat het onlogisch klinkt, intimiteit en vreemden, maar deze snelle interacties kunnen leiden tot een gevoel dat sociologen ‘vluchtige intimiteit’ noemen. Het is een korte ervaring met emotionele betekenis.”

Zo doe je het

Hoe maak je dan contact met iemand die je op straat of in de bus of trein tegenkomt? Volgens Stark zijn er verschillende manieren.

Vind iemand die oogcontact maakt. Dat is een goed teken. Begin met een simpele glimlach. Als je iemand tegenkomt op straat of in de gang, glimlach. Kijk wat er gebeurt. Creëer een driehoekssituatie. Jij bent hier, daar is een vreemde en er is een derde ding om naar te kijken of over te praten, zoals een openbaar kunstwerk of iemand die preekt op straat of iemand met grappige kleding. Probeer het eens. Zeg iets over dat derde ding en kijk of je een gesprek kunt beginnen. Start met het geven van een compliment als ijsbreker. Iets opmerken over de schoenen van een ander is heel neutraal en mensen kunnen of willen er vaak iets over vertellen. Je hebt misschien al het honden-en-baby’s-principe ervaren. Mensen aanspreken op straat kan ongemakkelijk zijn: je weet niet hoe ze gaan reageren. Maar je kunt altijd tegen hun hond of hun baby praten. De hond of de baby is een sociale afgeleide van de persoon en je merkt aan hun reactie of ze verder willen praten.

Benieuwd naar de TED-talk? Je kunt hem hier beluisteren.

Fotografie Joseph Pearson/Unsplash.com