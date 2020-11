Recept: couscoussalade van Ottolenghi

Bij Yotam Ottolenghi denk je misschien aan lange zoektochten naar ingrediënten en lastige recepten. In Simpel laat de Israëlisch-Britse kok zien dat het eenvoudiger en sneller kan, zonder de kenmerkende smaakcombinaties te verliezen. We delen zijn recept voor couscoussalade.

Couscoussalade met cherrytomaatjes

Nodig voor 4 personen:

250 g couscous

90 ml olijfolie

2 tl ras el hanout

400 ml kokend water

400 g cherrytomaatjes

2 uien, in dunne ronde plakken (300 g)

30 g gele rozijnen of sultana’s

1 tl komijnzaad, geroosterd en licht gekneusd

50 g gezouten geroosterde amandelen, grofgehakt

15 g korianderblad, grofgesneden

15 g muntblaadjes, grof gescheurd

1 citroen: rasp er 1 tl schil af en pers er 1 el sap uit

zout en zwarte peper

Bereiding:

Doe de couscous in een middelgrote schaal. Sprenkel er 2 el olijfolie over, bestrooi hem met 1 tl ras el hanout, ¾ tl zout en royaal peper en giet het kokendhete water erover. Roer alles door elkaar. Dek de schaal af met aluminiumfolie en zet hem 20 minuten opzij. Haal de folie eraf, haal een vork door de couscous zodat hij rul wordt en laat afkoelen. Doe 1 el olie in een grote koekenpan en zet hem op hoog vuur. Voeg als de olie heet is de tomaatjes toe en bak ze 3-4 minuten onder af en toe roeren tot ze bruin zijn en openbarsten. Schud de tomaatjes uit de pan, bestrooi ze met een snuf zout en zet ze met eventueel uitgelopen sap apart. Veeg de pan schoon, giet de overgebleven 3 el olijfolie erin en zet hem op halfhoog tot hoog vuur. Voeg de uien, de overgebleven tl ras el hanout en ⅛ tl zout toe en bak regelmatig omscheppend 10-12 minuten tot de uien diep goudbruin en gaar zijn. Haal de pan van het vuur, roer de rozijnen door de uien en laat afkoelen. Stort de couscous als hij iets is afgekoeld in een grote kom. Roer het uien-rozijnenmengsel erdoor. Voeg komijnzaad, amandelen, kruiden, citroenrasp en -sap, 1/4 tl zout en royaal versgemalen peper toe en meng alles luchtig. Schep de couscoussalade in een schaal en schik de tomaatjes erop.

*Andere recepten van Ottolenghi vind je in zijn kookboek Simpel.

*In Flow 3 lees je meer over het troostrecept van Ottolenghi.

Recept Yotam Ottolenghi Fotografie Jonathan Lovekin