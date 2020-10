We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Op dit adres kun je slapen in een tiny house op de Veluwe.

Wat is er zo fijn hier?

Net buiten Otterlo, midden op de Veluwe, ligt De Zanding. Een van de Droomparken waar je kunt logeren in een tiny house, op de Veluwe dus. Ben je benieuwd of het iets voor je is, wonen in een huisje van 24 m²? Hier kun je het een weekend of korte vakantie uitproberen. Je slaapt in een knus, eenvoudig huisje dat toch van alle comfort is voorzien. Er is een gezamenlijke buitenplaats met hottub en de mogelijkheid om een vuurtje te maken.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf klaar in je compacte keuken.

Onze tip

Je zit hier vlak bij Het Nationale Park de Hoge Veluwe. Pak een gratis witte fiets en verken het park met onder meer het Kröller-Müller Museum, zandverstuivingen en misschien wel herten in de verte.

Lekker eten

Op ruim elf kilometer van de tiny house ligt Garage Royal, in de bossen bij Schaarsbergen. Op een voormalig terrein van Defensie staat nu dit industriële restaurant in een oude loods. In de enorme oven bakken ze pizza en Flammkuchen. Betaalbaar en lekker eten.

Vanaf € 149 per nacht op basis van logies