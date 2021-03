Slow living: met deze nieuwe website leer jij het ook

Het is steeds meer in trek: langzaam leven. Jennie, bekend van haar website jenniefromtheblog.com, maakte er een nieuwe website over. Zo kan iedereen de slow living levenswijze onder de knie krijgen.

‘De slow living leefstijl gaat over bewust kiezen welke dingen je doet op een dag en deze dingen vervolgens je volledige aandacht geven. Het staat voor kwaliteit boven kwantiteit kiezen, omdat het haastige gevoel dat je krijgt door zoveel mogelijk te willen doen op een dag je een vervelend gevoel geeft,’ schrijft Jennie in een artikel op haar website. Langzaam leven helpt je om geluk te vinden in de allerkleinste dingen, en het past ook goed bij mindfulness en minimalistisch leven.

Hoewel haar website net nieuw is, vind je al genoeg artikelen om een beetje wegwijs te worden in dat langzaam leven. Zo zien we blogs over de beginstappen van slow living, over rituelen creëren en over langzaam werken. Maar ook verhalen over je schermtijd verminderen, over geluk vinden in de kleine momenten en over handgemaakte producten.

Omdat Jennie advertenties en gesponsorde posts niet vindt passen op haar website, lost ze het op een andere manier op: ze biedt je de kans wat te doneren naar de website als haar artikelen je geïnspireerd of geholpen hebben. Wat een goed idee!

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Charlotte Thomas/Unsplash.com