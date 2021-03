The School of Life: deze (thuis)cursussen kun je volgen

Een school waar je dingen leert over het leven, dat is The School of Life in een notendop. Je vindt er verschillende programma’s om je levenskennis bij te spijkeren. Deze cursussen kun je onder andere volgen.

‘Je hebt van alles geleerd op school,’ staat er op hun website. ‘De data van veldslagen, de hoofdsteden van landen, de stelling van Pythagoras. Maar veel van de onderwerpen die uiteindelijk echt de kwaliteit van je leven bepalen, zijn nooit aan bod gekomen. Met wie moet je een relatie beginnen? Wat voor werk past bij je? En hoe vind je betekenis in je leven?’

De cursussen die je kunt volgen bij The School of Life kunnen antwoorden geven op die vragen. Zo zijn er eenmalige classes van 2,5 uur, maar vind je er ook complete cursussen die het hele jaar duren. Sommige programma’s zijn offline, vele kun je gewoon volgen vanuit je huiskamer. Wel zo handig!

Volg een cursus bij The School of Life

Waarom je het (niet) moet uitmaken

Een eenmalige class over de weinig romantische maar uitermate belangrijke vraag: wanneer is een relatie goed genoeg? Wanneer is het de moeite waard om te blijven, en wanneer is het beter om een ander pad te kiezen? De kunst van het mislukken

Nog een eenmalige class, maar dan over de kunst van mislukken. In deze les leer je succesvol te falen en op een volwassen en eerlijke manier te kijken naar al het ogenschijnlijke succes om je heen.

Klassiekers lezen met schrijvers

Een online collegreeks waarin je in zes maanden zes verschillende klassiekers leest. In de colleges worden deze besproken met bekende Nederlandse auteurs, zoals Connie Palmen, Kader Abdolah en Marieke Lucas Rijneveld. Vergroot je zelfvertrouwen

In deze class kom je er volgens The School of Life achter dat zelfvertrouwen geen kwestie van geluk is, maar een vaardigheid die je kunt leren en verbeteren.

Nog meer cursussen van The School of Life vind je op hun website.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Patrick Tomasso/Unsplash.com