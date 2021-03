Tijd voor de geest: podcast aflevering 5 met Jan Hoek

Samen met Museum van de Geest maken we de podcastserie Tijd voor de Geest. Aflevering 5 met Jan Hoek staat nu online.

Jan Hoek is een kunstenaar die mensen in beeld brengt, en dan het liefst de buitenstaanders en de buitenbeentjes. Maar meer nog dan het in beeld brengen, onderzoekt hij in zijn werk de relatie tussen de modellen en de kunstenaar. Wie heeft de macht, wat hebben de modellen zelf in te brengen?

In deze aflevering van Tijd voor de Geest vertelt Jan over deze rode draad in zijn werk. Hij vertelt bijvoorbeeld over de tijd dat hij als ‘artist in residence’ verbleef op een psychiatrische afdeling van een New Yorks ziekenhuis. Of hoe hij als jonge fotograaf ontdekte dat hij zijn modellen ‘alles’ kon laten doen.

Outsiderkunst

Het hoofd van Jan is stormachtig. Zijn geest vereist daarom zorg. Voortdurend zijn er nieuwe ideeën, en probeert hij die ideeën als een schip veilig over de oceaan te sturen. Hoe meer mensen zeggen dat zijn schepen niet zeewaardig zijn, hoe meer geprikkeld hij raakt om juist wél de golven te kiezen en zijn plannen tot uitvoer te brengen.

Het gesprek gaat ook over outsiderkunst. Wanneer is iemand een outsider in de kunst en is het misschien zelfs wel een voorwaarde om een outsidergeest te hebben, als kunstenaar? Niet zelden is de grens tussen outsider en insider flinterdun, maar toch ziet Jan dat de outsiderkunst nog altijd het buitenbeentje blijft in de kunstwereld. Het is zijn missie om dat te veranderen.

Het werk van Jan Hoek is vertoond in Amsterdam, New York, Antwerpen en Lagos.

Over de podcast

In de podcastserie Tijd voor de Geest komen onder andere kunstenaars, schrijvers, illustratoren en fotografen aan het woord. Allemaal hebben ze een band met Museum van de Geest, en allemaal hebben ze een creatieve geest.

In de serie neemt journalist Karine Hoenderdos een nieuwsgierig kijkje in hun brein. Hoe komen de gasten op ideeën, hoe gaan ze om met alle prikkels in het dagelijks leven, hoe brengen ze hun geest tot rust, en loopt het ook wel eens spaak daarboven – en wat doen ze dan?

Luisteren

Illustratie Clare Owen