Toerist in eigen stad: 8 tips

Heb je weleens bewust door je eigen stad gewandeld? Een mini-pelgrimstocht, kun je het ook wel noemen. 8 tips.

Wandel naar een mooi gebouw, zoals het Rietveld Schröderhuis in Utrecht of De Kunsthal van Rem Koolhaas in Rotterdam.

Een standbeeld is een leuk doel omdat je tegelijkertijd kunt fantaseren over het leven van een historisch persoon.

Een plek met een herinnering kan ook een mooie aanleiding zijn voor een kleine pelgrimstocht. Dat ene bankje in het park waar je oma zo graag zat, bijvoorbeeld.

Bewonder een oude boom. Op Bomenstichting.nl staan wandel- en fietsroutes langs de mooiste monumentale bomen in Nederland.

Als één plek rust en bezinning brengt, is het wel een begraafplaats. Naast beroemde kerkhoven zoals Cimetière du Père-Lachaise in Parijs of Highgate Cemetery in Londen, kun je er ook voor kiezen om juist een onbekende begraafplaats te bezoeken.

Of ga eens op zoek naar streetart. Zoals op de NDSM-werf in Amsterdam of in het stadsdeel Segbroek in Den Haag.

Binnentuinen zijn er in iedere stad. Van de bloemrijke Prinsentuin in Groningen en de tuin van Museum Prinsenhof in Delft tot Den Botaniek in Antwerpen.

Zoek een plein of pleintje op – of het nu het door balkonnetjes omringde Plaça Reial is in Barcelona of het oude schoolplein met z’n scheve tegels om de hoek.

*In Flow 1 vind je een verhaal over stilte in de stad.

Tekst Eva Loesberg Fotografie Moritz Kindler/Unsplash.com