Vaker de natuur in

Wie minstens twee uur per week in de natuur ­vertoeft, voelt zich gezonder en gelukkiger. Dat ontdekten onderzoekers nadat ze bijna 20.000 Britten vroegen hoeveel tijd ze de afgelopen week in totaal ­hadden doorgebracht in de natuur.

De respondenten die uitkwamen op minstens 120 minuten (hun eigen tuin telde niet mee), gaven vaker aan dat ze tevreden zijn met hun leven en beoordeelden hun gezondheid vaker als (zeer) goed, ook als ze objectief gezien niet kerngezond waren. Uiteindelijk hopen de onderzoekers met een aanbevolen hoeveelheid tijd te komen die je wekelijks zou moeten doorbrengen in de natuur.

Bron NRC, onderzoek in Scientific Reports Fotografie Cristina Gottardi/Unsplash.com

