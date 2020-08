Vaker nee zeggen: 4 vragen om jezelf te stellen

Volgens de Deense psycholoog Svend Brinkmann voelt het leven stukken kalmer als je vaker nee zegt. En nee zeggen begint met prioriteiten stellen.

Nee zeggen vinden we lastig. Volgens Brinkmann komt dat allereerst omdat we enorm worden verleid. “Reclames, aanbiedingen, advertenties zijn overal aanwezig en vragen om aandacht. Onze computers en smartphones verleiden ons tot klikken en kopen. De social media kennen ons door ons aanklikgedrag zó goed dat ze kunnen inspelen op onze wensen en verlangens.

Nee zeggen is ook moeilijk omdat ja zeggen zo is ingebouwd in de manier waarop we in de maatschappij met elkaar omgaan. De Deense filosoof Anders Fogh Jensen heeft het over een ‘project-samenleving’, waarin allerlei activiteiten worden gezien als projecten – dus als tijdelijk en niet vast omschreven. In zo’n samenleving gaan mensen zichzelf ‘overboeken’ met afspraken en activiteiten. Niet alleen omdat ze zelf zo veel willen, maar ook omdat ze van elkaar verwachten dat je tegen elk aanbod in principe ja zegt.”

Hoe leer je dan om nee te zeggen?

Stel jezelf eens de volgende vragen om te ontdekken waar je nee tegen kunt en wilt zeggen.

Maak een lijstje van projecten die je momenteel doet of zou willen doen.

Zijn het dingen waarvoor je echt zelf gemotiveerd bent?

Mocht dat niet zo zijn, kun je achterhalen waarom je ze toch doet?

Hoe zou het zijn als je ermee stopt?

*Het interview met de psycholoog Svend Brinkmann vind je terug in de Flow Calm Down Box.

Interview Inger Stokkink Fotografie