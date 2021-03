Veganistisch eten: 5 Instagramaccounts om te volgen

Een paar dagen per week geen vlees of helemaal overstappen op veganistisch eten: met alle inspiratie die we tegenwoordig online vinden, wordt het steeds makkelijker. 5 Instagramaccounts om te volgen.

‘Dit stukkie internet bewijst dat vegans niet 24/7 wortels knagen,’ staat er op het Nederlandse Instagramaccount van Roos. Een vegan kattenvrouw, wonend in Helsinki met een voorliefde voor snacks (zoals ze het zelf zo mooi zegt). Je vindt op @roosglows genoeg inspiratie voor je volgende maaltijd. Van havermouttaartjes als ontbijt tot makkelijke curries die je in een handomdraai op tafel zet. Want vegan eten is helemaal niet moeilijk, en dat bewijst Roos maar weer.

Een bekende in de wereld van veganistisch eten. Lisa uit Amsterdam maakt niet alleen fijne content op Instagram, ze schreef ook meerdere kookboeken over de vegan levensstijl. Op haar account vind je recepten (zoals vegan appeltaart met cranberries), korte stukjes over duurzaamheid en een inkijkje in haar persoonlijke leven.

We bieden alvast onze excuses aan, want van het account van Michaele Vais krijg je meteen lekkere trek. Haar recepten voor onder andere chocolate chip bananenbrood, peanut butter cups met witte chocolade en brownies laten maar weer zien dat, inderdaad, vegans meer eten dan alleen maar wortels. Voor de afwisseling deelt ze ook genoeg gezonde recepten. Worden we blij van.

Gaz Oakley is chefkok en zijn Instagrampagina staat vol met fijne vegan recepten. Aan zijn afbeeldingen te zien is hij vooral fan van de vegan burger, die zien we meerdere keren (en in verschillende varianten) voorbijkomen. Heb je liever zijn recepten op papier? Zijn kookboeken zijn ook naar het Nederlands vertaald.

De recepten van @minimalistbaker zijn niet alleen plantaardig, maar ook in minder dan 30 minuten klaar. Dat de gerechten volgens het account simpel zijn, met niet al te veel ingrediënten, valt niet te zien aan de foto’s. Wij willen dit!

Nieuw in de wereld van veganistisch eten? We verzamelden handige websites en kijktips.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Edgar Castrejon/Unsplash.com