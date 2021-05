Violet is administratief medewerker én vrijwilliger bij Natuurmonumenten

Violet Middelman (43) is administratief medewerker. Als vrijwilliger zorgt ze ervoor dat Soesterveen, een beschermd hoogveengebied in de provincie Utrecht, wordt onderhouden.

“Van oktober tot en met maart gaan we met een grote groep vrijwilligers Soesterveen in om jonge bomen en struiken te verwijderen. Dit natuurgebied is het laatste stukje hoogveen van de provincie Utrecht. Het is heel kwetsbaar en daarom laten we het in de zomer met rust. Normaal wordt het ook niet betreden. Ik stuur, samen met een collega-vrijwilliger, vijftig tot zestig mensen aan. Dat is een heel gevarieerde groep; jong en oud, vrouwen en mannen.

Eén zaterdag per maand gaan we het veld in om jonge wilgen, berken en bramen te verwijderen. Als we dat niet doen, wordt dit veengebied bos. Nu zijn de planten ongeveer kniehoog als we ze weghalen. Maar toen we hier een paar jaar geleden mee begonnen, waren het hele bomen met enorme kluiten. Omdat het zo’n kwetsbaar gebied is, kunnen we het niet met machines doen. De kleine scheuten krijg je er met de hand uit, maar we gebruiken ook spades, zagen en snoeischaren. Het is de kunst om ze met wortel en al te verwijderen.

Ik doe dit nu een paar jaar en word er heel blij van. Het is leuk om iedereen samen te zien werken. We doen veel meer dan alleen jonge boompjes trekken. Dit werk is een sociaal gebeuren; mensen hebben lol samen en er is ruimte voor goede gesprekken. Het is leerzaam om te doen. We steken veel op over dit gebied en hebben ook contact met ecologen en boswachters om onze kennis te delen. Uiteindelijk doe ik het vooral om het natuurgebied in stand te houden, maar de gezelligheid is een leuke bijkomstigheid. Dat ik me nuttig maak voor de natuur geeft me echt een goed gevoel.”

Tekst Jeannette Jonker Fotografie Theodor Vasile/Unsplash.com