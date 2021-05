Voor je mind naar de spa: bij Rituals kan het tegenwoordig

Dat je hoofd net zo veel ontspanning nodig heeft als je lichaam, snapt Rituals Cosmetics ook. Daarom openen ze 13 mei de deuren van de allereerste Body & Mind Spa ter wereld, gewoon in Amsterdam.

In de flagship store House of Rituals vind je vanaf nu op de bovenste twee verdiepingen de Body & Mind Spa, een rustgevende plek waar je kunt onthaasten en ontspannen. Met hun behandelingen voor fysieke en mentale rust hopen ze de filosofie ‘The Art of Soulful Living’ tot leven te brengen: geluk vinden in de kleinste dingen. We kunnen ons wel voorstellen welke behandelingen je kunt krijgen bij de Body Spa, maar zijn vooral nieuwsgierig naar wat de Mind Spa te bieden heeft.

Dit kun je doen bij de Mind Spa

Samen met neurowetenschappers ontwikkelde Rituals deze spa: een omgeving waarin wetenschappelijk onderbouwde technieken voor geestelijke ontspanning worden toegepast. Denk bijvoorbeeld aan brain massages, waarbij specifieke frequenties en voelbare trillingen worden samengebracht tot 4D-muziekervaringen, die er weer voor zorgen dat je in een meditatieve toestand wordt gebracht en je kunt er een virtuele ademhalingssessie met Wim Hof boeken.