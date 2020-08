Weer tot rust komen: tips van onze lezers

In een steeds sneller veranderende wereld is het soms best lastig: tot rust komen. Gelukkig kunnen we elkaar daarmee helpen. Zo komen jullie tot rust.

We vroegen op Instagram hoe jullie het best ontspanden, en daar hebben we veel en ook verrassende antwoorden op gekregen. De een staat op bij het krieken van de dag om naar de zonsopkomst te kijken, de ander wordt blij van creatief bezig zijn en weer een ander doet aan yoga voor het slapengaan. Hieronder jullie eigen tips.

Wandelen

Dit antwoord kwam wel heel vaak voorbij. Een goede manier dus om even te ontspannen. Dat kan al met een blokje om, maar velen van jullie geven de voorkeur aan het bos. Even alleen lopen, voor vijftien minuten of soms voor heel wat kilometers. En daarna met een kop thee op de bank naar een serie kijken of een boek lezen. Alleen al van het idee worden we rustig.

Creatief bezig zijn

En dat kan op veel verschillende manieren, hebben we gemerkt. Schilderen werd vaak genoemd, zoals waterverven. Maar ook tekenen met potlood, werken met papier, schrijven in een dagboek en diamond painting kwamen vaak voorbij. Wij snappen het wel. Creativiteit en mindfulness gaan goed samen.

Yoga

Yoga op een matje, in de tuin, vroeg in de ochtend of voor het slapengaan. Het maakt niet uit waar, wanneer en hoe je het doet, voor jullie werkt het rustgevend. Een tip van een lezer: ‘Yoga Nidra van House of Deeprelax voor het slapengaan. Zo fijn!’

Slapen

Jawel, slapen hoort ook thuis in dit rijtje. En logisch ook, Met je hoofd op een kussen en je ogen dicht doe je even helemaal niets (behalve uitrusten), en dat is soms alles wat je nodig hebt om weer dat ontspannen gevoel te krijgen.

Sporten

En dan maakt het eigenlijk niet uit wat voor sport het is: zeilen, hardlopen, fietsen, zwemmen, suppen, fitness. Ze worden allemaal door jullie genoemd. Kies een sport die je leuk vindt, dan zal je ook beter ontspannen.

Mindfulness

Velen noemden mindfulness als manier om tot rust te komen. Zou je hiermee willen beginnen maar weet je niet precies hoe? Op 7 september start bij Flow de online cursus Het leven kan anders. Door opmerkzaam te zijn, leer je wat er in je speelt, en ga je onderscheid maken tussen gedachten, emoties en gedrag. Daardoor blijf je vaker in het nu, in plaats van altijd maar vooruit en achteruit te leven. Én maak je bewustere keuzes en ontdek je: het kan ook anders. Hier lees je meer over de cursus.

Nog meer manieren om tot rust te komen

Ook deze antwoorden zagen we voorbijkomen:

praten

naar de kat kijken

mediteren

een gestructureerde agenda

gewoon even stil zijn

een kop thee

mindfulness

naar muziek luisteren

puzzelboekjes

puzzelen

lezen

een bad met kaarsen aan

bakken

tuinieren

ademhalingsoefeningen

Fotografie Anastasia Taioglou/Unsplash.com