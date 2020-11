Wonen in een tiny house: een gids

Simpel leven in een tiny house, dicht bij de natuur. Steeds meer mensen kiezen ervoor of dromen ervan. Maar hoe gaat dat klein wonen in z’n werk? En hoe vind je zelf zo’n klein huis (en de grond ervoor)? Een gids.

Wat is een tiny house precies?

Een tiny house is simpel gezegd; een klein huisje om in te wonen. Volgens stichting Tiny House Nederland is het een ‘nieuwe woonvorm met een duidelijke filosofie. Kleine volwaardige vrijstaande woningen van maximaal 50 m2 vloeroppervlak met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Ze staan op een (tijdelijke) fundering, maar ook op wielen.’ Volgens Marjolein in het Klein, een van de eerste eigenaars van een tiny house in Nederland, is het ook vooral een filosofie: ‘Genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is’.

Waarom zou je ervoor kiezen?

Er zijn genoeg redenen om te kiezen voor kleiner en bewuster wonen. Je bespaart geld, je zorgt beter voor het milieu en je hebt tijd en geld over voor dingen die écht belangrijk voor je zijn. Deze redenen zien we vaak terugkomen:

Kleiner wonen past bij de behoefte aan minder

Op Pinterest en Instagram komen veel mooie plaatjes van tiny houses voorbij. Behalve dat ze charmant zijn en leuk om naar te kijken, roept een tiny house ook een ander gevoel op: dat het allemaal wel wat minder kan en mag. Minder spullen, minder consumeren. Juist in een tijd vol prikkels, drukte en verplichtingen, ontstaat er wereldwijd een tegenbeweging als reactie op de vanzelfsprekendheid van altijd maar meer en groter.

Tiny living en tiny houses staan symbool voor een simpelere manier van leven: eenvoudiger, vrijer, meer buiten, dichter bij de natuur. Zonder de last van een torenhoge hypotheek die de keuzemogelijkheden alleen maar beperkt en mét meer ruimte, tijd en geld om je leven vorm te geven zoals jij dat wilt.

Klein wonen is relatief goedkoop

Een tiny house heb je al voor € 30.000 tot € 35.000, afhankelijk van de materialen en specifieke woonwensen. Nog steeds een hoop geld, maar wel veel goedkoper dan een gemiddeld koophuis. Bovendien verbruik je in een tiny house vaak veel minder energie. Al met al zijn je vaste lasten dus een stuk lager.

Vooralsnog verstrekken banken nog geen hypotheek voor de bouw of aankoop van een tiny house. Je moet het dus uit eigen middelen bekostigen, of geld lenen. Er zijn in Nederland verschillende bedrijven waar je terechtkunt met je eigen ontwerp of die een huisje op maat voor je kunnen maken, zoals Woonpioniers.nl of Waldenstudio.nl. Kant-en-klare tiny houses zijn er ook. Kijk voor een overzicht op Tinyfindy.nl en Tinyhousenederland.nl.

Klein wonen maakt gelukkiger

Wie klein gaat wonen, denkt ook vanzelf na over de vraag wat je nou echt nodig hebt en wat belangrijk voor je is. En dat brengt je dichter bij wie je bent en hoe je wilt leven. Je hoeft er niet meteen kleiner voor te gaan wonen, maar onderzoekers hebben wel een link ontdekt tussen mensen die veel spullen in huis hebben en het stresshormoon cortisol. Hoe meer spullen, hoe meer stress – zo bleek.

En hoe paradoxaal het ook klinkt: minder woonoppervlakte levert volgens tiny house-bewoners juist méér ruimte op. Namelijk: ruimte in je hoofd. Zonder de ballast van een groot huis, een hypotheek, al die bezittingen en verplichtingen, houd je meer tijd en energie over om te doen waar je gelukkig van wordt. Lezen, tuinieren, vrijwilligerswerk, wandelen, wat rommelen of gewoon even niks.

Deze mensen wonen al klein

Hoe gaat dat nou precies in zijn werk, klein wonen? Waar moet je rekening mee houden en wat brengt de levensstijl nog meer met zich mee dan alleen een huisje op wielen? We vroegen het aan meerdere tiny house-bewoners, zoals Ashley, Luke en Dirk en Eelke. Ook Jente de Vries woont in een tiny house in Den Haag, dat ze helemaal zelf heeft ontworpen en gebouwd. Karin Prins woont samen met haar man en twee kinderen ook in een woning van maar 24 m2, en schreef er een aantal columns over.

Hoe weet je of het iets voor jou is?

Voordat je op zoek gaat naar een tiny house én een locatie, is het misschien fijn om eerst te weten of de levensstijl bij je past. En dat kan het best door het zelf eens te proberen. Doe je dat het liefst in de natuur, dan is overnachten in een klein huisje op de Veluwe misschien een idee. We vonden ook nog vier andere overnachtingsplekken om klein wonen eens te proberen.

Waar vind je een locatie voor je tiny house?

Je hebt besloten om kleiner te wonen en je leven om te gooien. Hoe kom je dan aan een tiny house? Dat begint eigenlijk niet bij de woning zelf, maar bij de locatie voor die woning. In Nederland wordt de levensstijl nog niet helemaal omarmd en precies om die reden kost het wat moeite om zo’n locatie te vinden.

Houd initiatieven in de gaten

Op de website van Stichting Tiny House Nederland vind je een initiatievenkaart, waarop je alle initiatieven vindt die er op dit moment zijn op het gebied van klein wonen. Voor toekomstige tiny house-bewoners is er ook een register. Schrijf je je in, dan krijg je wekelijks de nieuwste initiatieven bij jou in de buurt in je mailbox. Dat maakt het zoeken naar een locatie een stuk makkelijker.

Ga in gesprek met de gemeente

Misschien liggen er al plannen op tafel voor een tiny house-community of denken ze graag met je mee. Je kunt ook een officieel verzoek voor een locatie indienen bij de gemeente waarin je een locatie zoekt.

Ga je een tiny house kopen of bouwen?

Heb je eenmaal een locatie gevonden, dan kun je gaan kijken voor een tiny house. Eindelijk! Dan is de eerste beslissing die je maakt of je die liever koopt of bouwt.

Bouwen

Er zijn genoeg redenen om zelf je woning te bouwen. Het is vaak goedkoper dan een kant-en-klare woning en je kunt ook nog eens helemaal zelf kiezen hoe je woning eruit moet komen te zien. Dit kun je bijvoorbeeld samen met een architect doen. Houd er wel rekening mee dat er wat kennis van bouw vereist is en dat het tijdrovend is om je eigen huisje from scratch te bouwen. Wil je wel je eigen huis ontwerpen maar heb je de tijd niet? Dan kun je er ook voor kiezen om de bouw uit handen te geven.

Kopen

Het is ook mogelijk om een tiny house te kopen. Zo vind je op TinyFindy huisjes die al helemaal af zijn. Je vindt er woningen in verschillende prijsklassen en van verschillende bouwbedrijven. Het voordeel van kopen is dat je huisje vaak snel af is en dat je niet de stress of kosten hebt van bijvoorbeeld het ontwerpproces.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Arwin Basdew/Unsplash.com