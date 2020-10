Worstelen met je mental health: je bent niet alleen

Gewoon zeggen dat je je je somber voelt of dingen niet zo lekker lopen, dat lijkt in deze tijd wat normaler geworden. Dan is het fijn om soms te horen dat je niet de enige bent die worstelt met je mental health. Wat feiten, cijfers en lees- en luistertips.

psychische aandoening.

verslaving voor, en meteen daarachter (5-8%) persoonlijkheids- en gedragsstoornissen.

verslaving voor, en meteen daarachter (5-8%) persoonlijkheids- en gedragsstoornissen. Psychosegevoeligheid (0,4%), bipolariteit (0,5-1,5%) en eetstoornissen (1-2%) komen relatief weinig voor.

De gevolgen van een psychische aandoening zijn vaak ingrijpend, zeker als iemand in een crisis zit. Toch hebben de meeste mensen met deze klachten een goed leven, aandoening of niet. (Bron: Samensterkzonderstigma.nl)

Tips voor boeken en podcasts over mental health

