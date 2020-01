3 manieren voor zelfreflectie

Het kan je tot mooie inzichten brengen, even stilstaan en de tijd nemen voor zelfreflectie. Maar hoe pas je het toe? 3 manieren.

Het helpt om een manier te kiezen die goed bij je past. Praat je graag of ben je vaak onder de mensen? Misschien kun je dan een vriendin in vertrouwen nemen voor een goed gesprek. Schrijf je graag? Dan is een dagboek een goede optie. Vind je het lastig om de juiste woorden op papier te krijgen, maar wil je het wel alleen doen? Een stiltewandeling is ook een goed idee.

Praat met een vriendin

Kies iemand in je vertrouwde omgeving voor een diepgaand gesprek. Een vriendin bijvoorbeeld, of een familielid. Door te praten maar ook door te luisteren naar het verhaal van een ander, kun je goed reflecteren op je eigen gedrag, gevoelens en emoties. Er bestaan ook gesprekskaartjes om het gesprek op gang te brengen en wat diepgaandere vragen te stellen.

Schrijf het op

Dat kan in een dagboek, digitaal of in een boek waarin de reflectievragen al vast staan om te beantwoorden. Een dagboek kan fijn zijn omdat je bewuster bent van de woorden die je op papier zet. Digitaal is prettig omdat je het altijd bij je hebt (bijvoorbeeld in je telefoon) en een boek met vastgestelde vragen kan handig zijn als je niet precies weet wat je op papier wilt zetten.

Wandel in stilte

Reflecteren hoeft niet per se met pen en papier, het kan ook heel goed op een moment dat je geen afleiding hebt. Tijdens een stiltewandeling of yogasessie bijvoorbeeld. Je kunt zo’n stiltewandeling ook in gezelschap doen, het gaat er vooral om dat je de rust en ruimte hebt om dieper na te kunnen denken.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Tyler Nix/Unsplash.com