Zo belangrijk zijn onze zintuigen eigenlijk

Ons werk en ons leven spelen zich steeds meer af in de digitale wereld. Voor zintuigen als tast en geur valt daardoor minder te genieten. Een serieus gemis, vindt journalist Chris Muyres.

Rob Walker is journalist en docent aan de School of Visual Arts in New York, hij schreef het boek De kunst van het waarnemen. Walker betoogt dat waarnemen ‘een oefening in aandacht geven’ is en geeft in zijn boek meer dan honderd eenvoudige oefeningen om met een nieuwe blik naar de wereld te kijken, waardoor ‘je zult merken dat je creatiever wordt, helderder denkt, beter luistert en weer verliefd wordt op wat echt belangrijk is in jouw leven.’ Maar het leuke is dus: van muziek op lp luisteren, echte boeken lezen en bijvoorbeeld ook polaroidfoto’s maken, ga je structureel met veel meer aandacht luisteren en kijken.

Het menselijke verlangen naar het fysieke, het tastbare – zoals bij lp’s, boeken en analoge foto’s – is niet zomaar af te doen als materialisme. Voelen is namelijk een primaire levensbehoefte, zo is inmiddels uit onderzoek gebleken.

Hoe essentieel de tastzin is, zie je aan baby’s die hun omgeving voor het eerst leren kennen door alles in hun mond te stoppen. Dat doen ze omdat in de mond en de vingers veruit de meeste tastzenuwen zitten. Wat later nemen de handen de functie van de mond over en gaan kinderen daarmee de wereld verkennen.

‘De handen trainen dan de ogen om te leren wat ze zien. Vanaf dat moment kunnen kinderen ook vormen gaan onderscheiden,’ zo leert de website van het Breincentrum. Zicht is uiteindelijk het meest dominante zintuig van de mens, maar je weet pas wat je ziet als je het eerst hebt gevoeld. Dat is in overeenstemming met de ontdekking dat de zintuigen zich in een vaste volgorde ontwikkelen. De tastzin als eerste (dat begint al in de baarmoeder rond zestien weken) en het zicht pas als laatste.

Tekst Chris Muyres

