Zo houd je het vol: tientallen tips van Flow-lezers

Voor velen van ons voelt het leven op dit moment een beetje als een jongleer-act. Het probleem is: we zijn niet zo goed in jongleren. Omdat we weten dat we echt niet de enigen zijn die ons zo voelen, vroegen we op Instagram naar jullie gouden tip: iets dat je de afgelopen weken ontdekt hebt en dat je helpt in deze lastige situatie. We hebben ontzettend veel reacties gehad en hebben al jullie tips gebundeld. Komen ze:

Jullie gouden tips

Schrijf het op

Deze tip kregen we heel vaak: schrijf iedere dag, of wanneer je kunt. Lezer Frouke: “Schrijf bijvoorbeeld over waar je dankbaar voor bent en kijk er iedere week op terug. Je kunt dit!” Iemand anders schrijft weer graag over haar emoties, of ze nu ‘negatief’ of ‘positief’ zijn.

Check het nieuws niet al te vaak

Velen van jullie ervaren meer rust door het nieuws minder te lezen. Het is prima om up-to-date te blijven, maar als je er angstig van wordt en het je veel stress geeft, dan kan het fijn zijn om het nieuws maar een of twee keer per dag te checken op een vast tijdstip.

Kom in beweging

‘Al is het maar vijftien minuten heel gek dansen,’ zegt Annroe. Velen hebben baat bij wat frisse lucht, dus loop een rondje in je buurt als die mogelijkheid er is. Als je niet naar buiten kunt, kan het volgens een lezer ook helpen om je ramen wijd open te zetten en wat oefeningen op de plaats te doen, zoals jumping jacks (wees hierbij wel lief voor je eventuele onderburen).

Creëer mini-routines

Dat onze vaste routines uit het figuurlijke raam gekieperd zijn, betekent niet dat we geen mini-versies in het leven kunnen roepen. ‘Een klein beetje voorspelbaarheid in de dag helpt me om kalm te blijven,’ zegt een lezer. ‘Wat mij helpt is om me iedere dag om te kleden in plaats van in mijn pyjama rond te lopen: de mini routine van me klaarmaken in de ochtend geeft me houvast,’ zegt een ander. Deborah geeft de tip om een soort familieschema te maken, zodat er een duidelijkere grens ontstaat tussen werktijd, familietijd en wat tijd voor jezelf.

Laat je emoties er zijn

‘Je hoeft niet constant positief te zijn,’ zegt Sahina. ‘Het is oké om verdrietig, boos of overprikkeld te zijn.’ Probeer ook die emoties er te laten zijn.

Ga in een lagere versnelling

Een lezer tipt dat je echt niet altijd productief hoeft te zijn. ‘Het is prima om gewoon te zijn.’ Een ander geeft aan dat nu ook de tijd is om te ontdekken waar je prioriteiten liggen. Zo blijken dingen waarvan je dacht dat ze belangrijk waren, toch niet zo cruciaal te zijn. Dat biedt inzichten. En het laatste advies over dit onderwerp: ‘Je hoeft niet alles tegelijk te doen. Morgen is er ook nog.’

Blijf in contact met elkaar

Hoewel we elkaar niet ‘fysiek’ kunnen zien, is het nog steeds mogelijk om met elkaar in contact te blijven. ‘Probeer de mensen om wie je geeft te bellen met video, op deze manier lijkt de afstand tussen jullie minder groot,’ tipt een lezer. Je kunt elkaar ook brieven en kaartjes sturen, of gebruik een app als Houseparty om in contact te blijven.

Nog meer tips en mooie woorden van jullie

Je kunt niet alles voor iedereen zijn.

Ook dit gaat weer voorbij.

Ga terug naar iets waarvan je weet dat het je goed laat voelen, zoals een tv-programma dat ook na zes keer kijken nog leuk is.

Stel je de intense vreugde voor als je na deze periode je eerste ijsje eet met vrienden, of een eerste duik in het water neemt.

Denk niet verder dan vandaag als het niet hoeft. Stap voor stap.

Blijf zoeken naar de kleine momenten en dingen in het leven.

Ga helemaal op in wat je blij maakt, al is het maar voor een paar minuten per dag.

En als laatste: adem in, adem uit.

