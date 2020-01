Zo krijg je een beter werkritme: 4 tips

Ondanks alle nieuwe technologieën is van negen tot vijf werken meestal nog de norm. Hoe zorg je binnen die tijden voor een beter werkritme? 4 tips.

Ons natuurlijke ritme verschilt per persoon, schrijft journalist Hedwig Wiebes. En daarom is het lastig om een gouden standaard op te stellen. Toch valt er wel wat te zeggen over tijdstippen waarop we het best functioneren.

Moeilijke taken in de ochtend

Zo kun je ingewikkelde cognitieve taken goed in de ochtend uitvoeren, want een paar uur na het wakker worden is je denkvermogen op z’n best. Volgens een Brits onderzoek ervaren we 10.26 uur als het productiefste moment van de dag. Waarschijnlijk omdat we dan lang genoeg bezig zijn om al wat taken te hebben afgerond, maar kort genoeg om ons nog fris te voelen.

Daarna gaat het in principe bergafwaarts, want het is een feit dat onze mentale prestaties gedurende de dag afnemen, vertelt chronobioloog Roelof Hut van de Rijksuniversiteit Groningen. “Maar bij types die later ‘wakker worden’ wordt dat gecompenseerd door hun interne biologische klok. Zodanig zelfs dat zij juist steeds beter gaan presteren gedurende de dag en ’s avonds op de top van hun kunnen zijn.”

Moeheid werkt in ons voordeel

Ik [Hedwig Wiebes] zou bijna opperen dat we voortaan maar halve dagen moeten gaan werken, maar opvallend genoeg kan een verlies aan concentratie en alertheid ook in ons voordeel werken. Moeheid is namelijk goed voor je creativiteit en probleemoplossend vermogen. Voor de meeste volwassenen geldt dat zij juist dan goed out of the box kunnen denken en met originele ideeën komen, ontdekte de Amerikaanse psycholoog Mareike Wieth van het Albion College in Michigan. “Moeheid laat je geest vrijer dwalen, met als gevolg dat je beter kunt nadenken over alternatieve oplossingen.”

Saaie klussen: tussen 2 en 3

Dat betekent dat je moeilijke vraagstukken beter kunt laten liggen voor de late middag. Belangrijke gesprekken en meetings plan je juist wat eerder op de dag. Doorgaans voel je je dan ook het meest opgewekt. Heb je saaie klusjes te doen of moet je door ontelbare e-mails ploegen? Bewaar die voor halverwege de middag: zo tussen twee en drie voel je je doorgaans het minst energiek. Dat is het moment om je automatische piloot aan te spreken.

Zie je het even helemaal niet meer zitten?

Een korte wandeling of middagdutje verbetert je bloedsomloop en laat je dieper ademen, waarna je weer beter kunt focussen.

