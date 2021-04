Zo maak je een aromatisch kruidenpannetje

Als je een pan met water en aromatische ingrediënten een paar uur laat trekken op het fornuis, wordt de lucht in huis minder droog en verspreidt zich een heerlijke geur. Zo maak je zo’n kruidenpannetje.

Vooral ’s winters kan de lucht in huis erg droog zijn, zeker als er vuur wordt gestookt in de open haard. Maar het hele jaar door is het fijn af en toe een pannetje met aromatische ingrediënten op het fornuis te laten trekken. Ik zet vaak een kruidenpannetje op het vuur als ik vrienden op bezoek krijg; ze zijn dan vaak verrast door de lekkere geur in huis.

Als je niet goed tegen de rook van geurkaarsen kunt en als andere luchtverfrissers je op de keel slaan, is een kruidenpannetje een goed alternatief. Breng een soeppan met water aan de kook en draai het vuur zo laag mogelijk. Controleer af en toe hoe hoog het water staat en schenk er water bij als het minder dan 12 centimeter hoog staat.

Een kruidenpannetje per seizoen

Voeg afhankelijk van het seizoen de volgende melangestoe:

Lente

een handvol gedroogde lavendelknopjes

een paar takjes rozemarijn

2 theelepels citroenextract

een paar anijssterren

Zomer

de schil van 2 grote sinaasappels

1 theelepel vanille-extract

1 eetlepel kardemompeulen

Herfst

2 kaneelstokjes

2 dennenappels

1 rode appel, in partjes

1 theelepel speculaaskruiden

Winter

1 sinaasappel, in schijfjes

3 of 4 dennentakjes

12 kruidnagels

Deze tips vind je ook in een extra uit Flow 2. In dit Flow-boekje staan verhalen die je kunnen helpen om je hoofd leeg te maken, rust te vinden, te ontspannen en beter in slaap te vallen die afkomstig zijn uit het boek Tijd voor jezelf van Kathryn Nicolai. Zij bedacht en schreef verhalen die inzoomen op momenten van aandacht, stilte en klein geluk en schept zo een wereld waarin je je kunt terugtrekken. Op de pagina’s hierachter vind je een plattegrond van deze fantasiebuurt.

Tekst Kathryn Nicolai Fotografie Chinh Le Duc/Unsplash.com