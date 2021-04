Zo maak je zelf een paasbrood voor tijdens de brunch

Het is bijna Pasen. Dat betekent bij ons vaak heerlijk lang aan tafel om samen te brunchen. Het paasbrood kan dan niet ontbreken. Zo bak je er zelf een.

De supermarkten lijken al een paar weken (het lijkt elk jaar wel vroeger) vol te liggen met paaseieren, -stollen en matses. Maar je kunt ook zelf in de keuken aan de slag gaan. We zochten een aantal recepten voor een paasbrood voor je uit.

Voor iedereen een paasstol

Dit jaar zullen we de paasdagen met een kleinere kring moeten doorbrengen dan normaal. Extra coronaproof zijn deze kleine paasbroodjes van Laura’s Bakery. Zo heeft iedereen een eigen broodje. Het is even een werkje, maar het resultaat is een grote schaal vol kleine paasstollen. Je kunt het recept hier bekijken.

Gluten- en lactosevrij

Dit brood is helemaal plantaardig. Handig als je een allergie hebt, maar ook als je gewoon liever geen melkproducten of gluten wilt eten. En heel fijn wanneer je niet zo veel tijd hebt: in een uurtje staat deze paasstol al op tafel (volgens de site zelfs met een schone keuken). Het recept kun je bekijken op de site van Oh my Pie.

Paasbrood met een twist

De Jumbo kiest voor een andere variant van het paasbrood. Het doet een beetje denken aan breekbrood. En door het witte glazuur weer een beetje aan een kaneelbroodje. Maar het is toch echt een paasbrood met abrikozen en rozijnen. Ze zien er in elk geval heerlijk uit. Je kunt het recept op de site van de Jumbo bekijken.

Tekst Rachel Vieth Fotografie Maddi Bazzocco/Unsplash.com