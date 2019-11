Inspiratie terugvinden

Soms is het gewoon even zoek, die inspiratie. Helemaal niet erg, het laat zich ook niet afdwingen. Toch zijn er hulpmiddelen om weer ruimte te creëren voor nieuwe ideeën. Vier tips om weer geïnspireerd te raken.

Ga ontspannen

Meestal komen de ideeën op een moment van rust. Onder de douche, tijdens het wachten op de bus of als je een blokje om gaat. Heb je het idee dat de inspiratie ver te zoeken is? Dan kan het helpen om rust te nemen en alles op een lager pitje te doen. Na een dag nietsdoen komen ingevingen vanzelf.

Doe eens iets nieuws

Zoek je inspiratie altijd op dezelfde plekken? Probeer dan eens van koers te veranderen. Neem een andere weg naar je supermarkt, ga fietsend naar je werk in plaats van met de auto en zoek een nieuw recept om uit te proberen. Door nieuwe dingen te doen, ontstaan er ook andere ideeën.

Heb meer oog voor je omgeving

Probeer uit je hoofd te komen en focus je wat meer op je omgeving. Voel het warme water tijdens het afwassen, luister naar de druppels die tegen de douchewand tikken of focus je op een alledaags voorwerp in je huis. Hoe voelt het, welke kleuren heeft het? Maakt het geluid? Op deze manier ben je meer aanwezig in het nu en geef je jezelf de ruimte om geïnspireerd te raken.

Laat het los

Soms is het beter om te stoppen met het bedenken van ideeën of het creëren van inspiratie, en het gewoon lekker los te laten. Je zult zien dat die ideeën uiteindelijk vanzelf weer komen.

