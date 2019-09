Werktijd anders invullen

Dertiger Rick Pastoor liep aan tegen de veeleisendheid, drukte en informatieovervloed van nu. In een poging zijn werk en leven beter te organiseren, zag hij in dat alles draait om de vraag: waar besteed ik mijn tijd aan?

We leren niet hoe we moeten werken, stel je in je boek Grip.

“Er wordt van ons verwacht dat we dat zomaar kunnen. Dat we maat weten te houden en onszelf niet over de kop werken, wat je desalniettemin toch vaak ziet gebeuren. Dat komt ook doordat we nu anders werken dan vroeger. Toen was het allemaal heel overzichtelijk: je begon om negen uur ’s ochtends en om vijf uur ’s middags was je klaar. Tegenwoordig bepalen veel mensen zelf hoe, waar en wanneer ze werken. Je moet er dus zelf voor zorgen dat je dat op een gezonde manier doet. Dat is een grote verantwoordelijkheid, waarbij je best wel wat hulp kunt gebruiken.”

Wat veranderde er bij jou?

“Op zoek naar hulp en houvast kwam al gauw mijn agenda in beeld. Daarin bleken allemaal dingen te staan die ik niet had gedaan. In de praktijk liet ik me namelijk leiden door wat zich op een dag aandiende en als er even niks gebeurde, opende ik mijn mailbox. Het gevolg daarvan was dat ik mijn echte werk niet afkreeg en dat ik ’s avonds en in het weekend veel losse eindjes moest wegwerken. Door me er bewust van te worden dat ik zeggenschap heb over mijn tijd, kon ik betere keuzes maken.”

Voor een deel gaat je boek over de herwaardering van het begrip tijd.

“Je agenda laat helder zien dat je maar een beperkte hoeveelheid tijd tot je beschikking hebt. Hoe vul je die in? Door te bedenken waar je tijd voor wilt maken, zie je wat voor jou het belangrijkst is en kun je keuzes maken. Als je weet waarom je ergens tijd voor vrijmaakt, kun je makkelijker nee zeggen tegen dingen die minder belangrijk zijn. Je kunt dat bovendien beter aan je omgeving uitleggen. ‘Kijk maar naar mijn planning,’ zeg je dan tegen je leidinggevende: ‘het gaat gewoon niet lukken. Als ik het wél doe, vallen er dingen af waarvan we ook vinden dat ze moeten gebeuren. Zeg jij het maar als het anders moet.’”

Is geen regie hebben over je tijd niet ook een grote klacht van werknemers?

“Ik denk dat het voornaamste probleem dat mensen ervaren is dat ze hun werk niet gedaan krijgen. Het merendeel benadert het zo: ‘Ik heb een ellenlange takenlijst en die moet af. Dít kan ik ongeveer doen.’ ‘Goed,’ zeg ik dan, ‘maar waarop baseer je dat?’ ‘Geen idee, ik doe maar wat.’ ‘Hoe vaak lukt het?’ ‘Eigenlijk nooit.’ ‘Hoe komt dat?’ ‘Geen idee.’

Als je je agenda goed en realistisch bijhoudt, niks in je hoofd bewaart wat je niet op een digitaal takenlijstje zou kunnen zetten en regelmatig evalueert hoe het gaat, wéét je hoe veel tijd bepaalde taken kosten en wat je wel of niet aankunt. Dat geldt voor managers, maar ook voor makers: een kunstenaar moet ook zijn administratie bijhouden. Die kan langere creatieve periodes in zijn agenda plannen, en in een andere kleur aangeven wanneer hij tijd maakt voor niet-creatieve dingen die ook moeten gebeuren. Sommige lezers van mijn boek zeggen: ‘Door mijn agenda goed bij te houden zie ik ineens hoe veel verplichtingen ik heb. Dat past nooit!’ ‘Heel goed,’ zeg ik dan, ‘want nu weet je dat en kun je maatregelen nemen. Je agenda beschermt je tegen je eigen overmoed.’ En dan komt de opluchting: je hoeft niet meer overspoeld te worden door je werk.”

Interview Liddie Austin Illustraties Valesca van Waveren

