Zo word je weer creatief: 9 tips

Om creatief te zijn hoef je niet altijd alle vrijheid te hebben. Soms is het juist goed voor je creativiteit als je te maken hebt met beperkingen. Barbara Tammes geeft tips om je creativiteit te (her)vinden.

Barbara Tammes, auteur van Playmode: “Creativiteit is een houding en een beetje een handigheid. Vaak denken mensen dat er veel vrijheid voor nodig is, maar creativiteit is juist gebaat bij beperkingen. Als je kinderen laat kiezen tussen krijt, potloden, verf en ecoline weten ze niet wat ze moeten kiezen. Geef je iedereen alleen een rood krijtje, dan gaat de hele groep meteen tekenen. Je denken is gemaakt om hindernissen te overwinnen, om tussen de benen van een beperking door te glippen, om inventief te zijn. Maak het jezelf kunstmatig moeilijker om te komen tot originele ingevingen.”

Barbara noemt deze ‘hindernissen’ om nóg wat creatiever te worden:

Koop geen nieuw teken-, schilder of knutselmateriaal, maar gebruik wat je al hebt. Als je veel hebt, leg je driekwart opzij. Teken met je onhandige hand. Beperk jezelf tot één kleur (kijk hoe blauw Picasso heeft geïnspireerd). Kook een feestmaal voor maximaal een tientje. Schuif de deadline drie dagen naar voren. Sterker nog, je moet het binnen een uur af hebben, wat doe je dan? Verdubbel je voorstellingsvermogen: wat zou een ander – bij voorkeur iemand die je bewondert – denken over deze kwestie? Schrijf een muziekstuk met maximaal vier akkoorden. Versimpel je presentatie, zodat je neefje van zes ’m ook begrijpt. Stel: het product dat je maakt wordt door de wet verboden. Wat kun je dan met hetzelfde team nog meer maken?

Creatief worden: nog meer (lees)tips

Thrive – Grondbeginselen voor een nieuwe economie, Kees Klomp en Shinta Oosterwaal (Atlas Contact, verschijnt november 2020) Handboek voor het bouwen van je eigen luchtkasteel – Fantaseer jezelf gelukkig, Barbara Tammes (Kosmos Uitgevers) Playmode – De houding waarin iedereen creatief kan zijn, Barbara Tammes (Nijgh & Van Ditmar)

Fotografie Debbie Hudson/Unsplash.com