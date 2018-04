Bloemen die zoemen

Annemoon van Steen en Veronique van Campen van Veer&Moon komen samen met Naturalis in actie voor de wilde bij. Met twee nieuwe bloembollenmixen hopen ze nog meer vlinders en bijen blij te maken.

Illustrator Annemoon van Steen: “We waren al bezig om samen met onze bloembollenleverancier een mengsel voor bijen en vlinders uit te brengen, en bij Naturalis in Leiden staat alles dit jaar in het teken van de bij. De samenwerking kwam dus op een perfect moment.”

Wat hebben jullie precies gemaakt?

“Een mix van bloemen die vlinders en bijen heel fijn vinden. In de weetjes op de zak staat waarom de dieren juist deze bloemen kiezen als voedselbron. Zo zit er in onze bijenmix een bol van een iris: die bloem is paars en heeft een opvallend gele streep. Als de bij erop landt, kan-ie via die streep makkelijk de weg naar de nectar vinden. Ik heb nu al veel geleerd van dit project. Zo zijn er echt honderden soorten van de wilde bij, waarvan er vele worden bedreigd.”

Waarom komen jullie in actie voor de wilde bij?

“De bijen hebben het zwaar in Nederland, terwijl ze heel belangrijk zijn. Tachtig procent van de eetbare gewassen zijn afhankelijk van de bestuiving door bijen en andere insecten. Ik ga daarom ook meedoen aan de bijen-teldagen op 21 of 22 april. Ik ben eigenlijk niet zo’n actievoerder en ik heb alleen een balkon, maar dit is een kleine moeite en heel waardevol. Als je je aanmeldt op de website van Nederland zoemt, krijg je informatie over de soorten en tips hoe je ze herkent. Je kiest gewoon een half uurtje op een van deze dagen om te tellen. Die aantallen geven inzicht in de soorten die er landelijk zijn.”