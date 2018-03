Zacht werken met Ellen (#1): het kan vandaag al

Zacht werken gaat over met aandacht werken, over niet ‘nog even snel iets doen’ en je werk leuk houden. Businessoach Ellen de Lange-Ros schreef er een boek over: Een zaak van zacht werken. Voor Flow schrijft ze blogs over haar ervaringen met zacht én hard werken.

Ik zit achter mijn laptop, mijn vingers vliegen over het toetsenbord. Ik hoor mezelf denken: nog even snel dat mailtje afmaken, zodat ik straks… Dan schrik ik op. Ik ben er wéér ingetrapt. In de hard-werken-valkuil.

Hard werken doen we allemaal. Sterker nog: we doen het vaak een groot deel van onze dag. Als we hard werken, houden we onszelf voor dat we nu eventjes heel druk zijn, even moeten ploeteren, zweten, zwoegen. Zodat we straks tijd hebben voor iets leuks: genoeg geld hebben, het weekend lekker vrij zijn, op vakantie gaan. Of… verzin het maar. We projecteren iets in de toekomst om voor onszelf goed te praten dat we hard werken.

Als we hard werken, raken we extreem gefocust en vergeten alles om ons heen. We voelen niet meer dat we honger krijgen of zijn kortaf tegen een collega die iets vraagt. We merken minder op, zijn minder aanwezig. Met het harde werken ‘voor later’, verliezen we de enige tijd die we echt hebben: het hier en nu.

Maar komt die leuke toekomst daardoor sneller dichterbij? Welnee! Sterker nog: het is vaak omgekeerd. Doordat we nu zo hard werken, komen we in een adrenaline-verslaving die we niet zomaar doorbreken. Waardoor we na een week hard werken ‘straks’ helemaal niet genieten van de stille zaterdag, maar onrustig naar onze smartphone grijpen. Of op de bank gaan liggen Netflix-bingen.

Lees ook: Ontstressen met Bente (9)

Werken in het hier en nu

Hoe doe je het anders? Door te stoppen met hard werken en het te vervangen door zacht werken. Bij zacht werken gaat het niet om een vierurige werkweek, een lange sabbatical of retraite in een ver land. Je kunt het gewoon tijdens je werkdag doen, op dit moment. Zacht werken is met aandacht je werk doen, op een ontspannen manier, en zo je dromen realiseren. Het haalt je weg uit de wereld van rennen met te weinig tijd, de wereld van schaarste. Door zacht te werken, stap je in de wereld van overvloed. Er is genoeg tijd om de dingen goed te doen, dingen waaraan jij bewust je aandacht wilt geven.

Als je het zo bekijkt, gaat zacht werken nooit vanzelf. Het vereist steeds weer keuzes maken, bewuste aandacht. Zodat je gaat herkennen wanneer je per ongeluk weer in de hard-werken-valkuil bent gestapt. En het vereist het lef om op dat moment een andere keuze te maken.

Terwijl mijn vingers net nog over het toetsenbord vlogen, om ‘nog even snel’ dat mailtje te schrijven, laat ik ze nu stilvallen. Ik adem een keer rustig in en uit, kijk naar de aanhef in de e-mail. Ik stel me de persoon voor aan wie ik de mail stuur. Ik bedenk waarom ik het leuk vind om met haar te werken, waarom het belangrijk is om haar deze mail te sturen. Ik voel de spanning uit mijn schouders wegvloeien, terwijl ik een glimlach om mijn mond krijg. Opeens is mijn haast weg en geniet ik van mijn werk. Ik hoef niet meer weg naar straks of later. Ik ben hier. Nu. En hier is het goed. Ik hoef niet meer hard te werken zodat ik straks iets bereik. Hier en nu zacht werken, dat is leuker, levert meer op en geeft veel meer energie.

Wil je meer weten over zacht werken? Lees dan de artikelen van Ellen op Zachtwerken.nl.

Fotografie ©Green Chameleon/Unsplash