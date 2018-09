Astrid & Irene: de foute hobby

In elke Flow zit wel een verhaal dat ons om de een of andere reden extra bijblijft. In nummer 6 is dat het stuk over de guilty pleasure, en waarom we die onszelf mogen gunnen. Je weet wel, zo’n foute hobby waar je niet graag voor uitkomt. Maar die stiekem zo fijn is. Want heus heus, we volgen een filosofiecursus (Irene) en we lezen ons suf (Astrid). Maar ons leven is ons leven niet als we ook niet af en toe die foute hobby vieren.

Nou vooruit, daar komen ze:

Astrid: Blauw bloed terugkijken. Ook favoriet: alle op-zoek-naar-je-droomhuis-programma’s op Netflix.

Irene: Temptation island kijken, en dan wachten op de eerste die ‘de fout’ in gaat.

Astrid: roddelblaadjes lezen. Als ik ziek ben, word ik daar volgens mij ook gewoon beter van. Werkt beter dan een paracetamolletje.

Irene: regelmatig een slaapje doen overdag. Ik doe het eigenlijk al mijn hele leven als het kan. Zelfs in mijn studententijd kon ik er zo van opknappen, even een tukkie tussendoor. Helaas kan het niet op de redactie, maar in het weekend glip ik thuis overdag altijd even naar boven. Dan zeg ik tegen de kinderen dat ik ga mediteren, maar doe ik een powernap.

Astrid: kant-en-klare boerenkoolstamppot eten van de supermarkt, ook midden in de zomer. Dat kan natuurlijk echt niet. Kant- en-klaar kan niet, van de supermarkt kan niet en midden in de zomer kan ook al niet. Maar soms moet het even.

Wat we nou zo leuk vonden om te lezen is dat we natuurlijk niet de enigen blijken te zijn met een foute hobby, en dat die ook nog eens een functie heeft. Omdat we al aan zo veel verwachtingen en regels moeten voldoen, is het goed om soms je eigen plan te trekken. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat het volgen van je eigen smaak meer voldoening geeft dan doen wat ‘hoort’. We verheugen ons dus mega op het nieuwe seizoen van Temptation island, details over het koningshuis en alle verhalen in de Story over B-sterren en hun huwelijksperikelen…

Het verhaal over de guilty pleasure is te lezen in Flow 6.

Illustratie Amy Blackwell