Astrid & Irene: deel het

Soms vraagt de buurvrouw het, of een kennis, of iemand in de mail. ‘Alles goed?’ En dan zeggen we meestal: ‘Ja, alles goed.’ Want natuurlijk gaat het goed! We zijn niet van die klagers. Maar net als bij ieder ander gaat ook bij ons het leven niet altijd van een leien dakje. Overlijdt een vriend opeens. Of heeft een collega een loodzwaar verlies te verwerken. Worden zussen ziek. Of voelen we ons opeens niet meer ons oude zelf en trapt het lichaam op de rem. Zoals het gaat, want dit is hoe het leven is. Voor jou en voor ons.

Zien wanneer het goed gaat, meebewegen als het heel hard stormt, ingrijpen als het echt niet meer gaat en dealen met de dingen die er zijn. Dat geluk niet constant duurt, dat niet alles hoeft te lukken en dat het leven lichte en zwarte kanten heeft en dat die naast elkaar kunnen bestaan, dat hebben we moeten leren. Onder andere door Flow te maken, met daarin alle verhalen van onze freelancers over hun niet-perfecte levens.

Lees ook: Ontspullen met Astrid: souvenir-drang

Ook in Flow 4 vonden we weer mooie levenslessen.In het openingsverhaal over alleen zijn, van Caroline Buijs. In het verhaal van Bernice Nikijuluw over kijken naar het geluk dat je ongemerkt hebt vergaard. In het verhaal over ‘niet klagen maar aanpakken’ van Annemiek Leclaire. En in het eerlijke verhaal over burn-out van Sarah Domogala.

In deze verhalen zit een gemeenschappelijke boodschap, waar we echt in geloven: deel het. Deel het als je je rot voelt, deel het als je je alleen voelt, deel je onzekerheden. Wij delen het met collega’s, met vrienden, met elkaar en soms met iemand die ervoor heeft doorgeleerd. Want wat kun je veel leren van elkaars verhalen. Hopelijk helpt deze Flow jou ook verder, met je grote en kleine kwesties in het leven. En als je even niemand hebt met wie je kunt delen, deel het met ons: astrid@flowmagazine.com en irene@flowmagazine.com.

Alle genoemde verhalen kun je lezen in Flow 4.

Illustraties Amy Blackwell