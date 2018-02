Astrid & Irene: verandering

Wie ons een beetje heeft gevolgd de afgelopen jaren, weet dat we niet zijn van groots en meeslepend leven. We zijn weleens jaloers hoor. Op mensen die bedenken: we stappen nu in de auto en rijden naar Parijs. Op mensen die feesten geven voor driehonderd vrienden. Of op mensen die nooit zeggen ‘morgen moet ik weer vroeg op’, maar gewoon een nachtje doorhalen en dan wel zien hoe brak ze de volgende ochtend zijn. We zouden stiekem wel een beetje zo willen zijn, maar jongens, het is zoals het is, we zijn zo niet. En ergens vinden we dat ook een mooie eigenschap. Want genieten van wat er is, tevreden zijn en een gewone week of een zozo-zondag prima vinden, dat geeft ook rust in de tent.

Kortom, we zijn meer van het kleine gebaar en de kleine verandering dan van het rigoureuze. In Flow 2 vind je wat van die kleine veranderingen. Omdat we zin hadden in een opfrisbeurt. En omdat we dit jaar (best groots en meeslepend 😉 ) gaan vieren dat we tien jaar bestaan. Met Flow willen we nog meer laten zien wat we zijn: een tijdschrift over onthaasten, klein geluk, andere keuzes. En met kleine veranderingen kun je vaak al grootse effecten bereiken. We zijn trots op onze mooie cover, op nieuwe lettertypes.

We hebben ook wat gehusseld met rubrieken, en de hoofdstukken heten anders: De tijd, De mensen, Het leven. En we zijn heel blij met ons nieuwe katern De plaatjes. Waarin het niet draait om woorden, maar om mooie beelden, foto’s en illustraties. Omdat we zo geloven dat plaatjes iets met je doen. In de nieuwe serie De correspondent vertellen journalisten over het land waar ze wonen. Verhalen die ze niet eerder deelden. En zo zul je meer nieuwe dingen tegenkomen in het nummer.

Heel erg apetrots zijn we dat we komend jaar bij elke Flow een groot notebook maken: de Flow Mini-cursus. Elk deel heeft een eigen thema; verzamel ze allemaal en je hebt een mooie serie (levens)lessen. Bij dit nummer vind je de eerste. Het wordt een mooi jaar. Met een verjaardagsfeestje. We hopen dat je het met ons mee gaat vieren.

Alle kleine veranderingen vind je in Flow 2, vanaf morgen in de winkel en online te bestellen.