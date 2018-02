Ontspullen met Astrid: de theorette

Hoewel Flow’s Astrid haar overvolle boekenkast en vintage serviezen heel gezellig vindt, vroeg ze zich toch af of haar huis wat minder vol kon. Ze schreef een jaar lang blogs over de betekenis van spullen en ontspullen. We lichten er opnieuw een aantal uit. Deze keer: de theorette.

Een zelfverzonnen theorie noemen mijn vriendinnen en ik een theorette. Hij is op niets gebaseerd, soms flinterdun onderbouwd, maar als je ’m met een beetje aplomb brengt, klinkt-ie heel aardig. Hierbij wat theorettes over spullen kopen:

Als je iets uit zijn natuurlijke omgeving haalt, valt het altijd tegen. Vaak kom ik thuis met iets wat in mijn kamer heel anders oogt dan in die pop-upstore met jongen-met-baard en verse appeltaart.

Spullen zijn mode. De vaas in de vorm van een cactus was vorig jaar het uiltje en volgend jaar weer de meloen. Zo was er ook ooit het hertje, de eekhoorn of de ananas als thema.

Eigenlijk wil je het niet kopen. Maar je bent somber of juist heel vrolijk, je vindt dat je het hebt verdiend of je denkt dat je het wilt. Maar als je gisteren niet wist dat je het wilde, wil je het nu ook niet. Hier geldt het oeroude adagium: slaap er een nachtje over. Vaak ben je het morgen weer vergeten.

Iemand vertelde me: “Ik heb maar twee redenen om iets te kopen. Óf het is heel erg praktisch en gaat mijn leven makkelijker maken. Óf het is zo mooi dat ik er bijna van moet huilen. Zo niet, dan koop ik het niet.” Een fijn motto voor de ontspuller.

Een serieuze theorie of zelfs uitkomst van wetenschappelijk onderzoek over geluk: van iets doen word je gelukkiger dan van iets hebben. Dus ga sporten, wandelen, fietsen, naar een festival, uit eten. Of eet een punt appeltaart bij de jongen-met-baard van die pop-upstore.

