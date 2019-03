Ontspullen met Astrid: houden van spullen

Ze schreef een jaar lang over opruimen en raakte er weer in de ban van door de Netflix-serie van Marie Kondo. Astrid over de betekenis van spullen en ontspullen. Deze week: houden van spullen.

Een vriendin zei tegen me: “Voor iemand die het de hele tijd over ontspullen heeft, heb je verdacht veel spullen.” Hm, ja, ze heeft gelijk. Ik hou dus heel veel van spullen. Ze vertellen wie je bent. Ze horen bij een verhaal of gebeurtenis. Ze helpen je, en ze maken van je huis een thuis. Ik kan een soort van verliefd naar mijn schouw staren, waar mijn oude Ierse stenen vaas zo mooi mixt met het grijs van de muur. En ernaast liggen gevonden stenen van vakantiestranden, allemaal meegesleept van dagjes wandelen en zwemmen.

Spullen horen bij mij. Alleen, het hoeven er gewoon niet zo veel te zijn. (Echt, er is al heel veel weg!) En het hoeft niet allemaal nieuw. En ook niet in de mode. Dus ontspullen hoort net zo bij mij als spullen. Het allerleukste van ontspullen is dat dit onderwerp eigenlijk ook niet over spullen gaat, maar over nadenken over wat je echt gelukkig maakt, en waar je je tijd in wilt steken.

Het gaat eigenlijk niet over tiny houses, Marie Kondo of opruimen, maar over wat je de rest van je leven wilt doen. Altijd maar mooi, beter, meer? Shoppen, ruilen, afstoffen, repareren? Mijn geld steek ik voortaan vooral in dingen doen, in plaats van in dingen hebben. Benieuwd hoe dat voor jou is.

Fotografie Daria Shevtsova/Unsplash.com