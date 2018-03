Ontspullen met Astrid: nieuwe kijk

Hoewel Flow’s Astrid haar overvolle boekenkast en vintage serviezen heel gezellig vindt, vroeg ze zich toch af of haar huis wat minder vol kon. Ze schreef een jaar lang blogs over de betekenis van spullen en ontspullen. We lichten er opnieuw een aantal uit. Deze keer: een nieuwe kijk.

Als je van dichtbij een overlijden hebt meegemaakt, ga je opeens heel anders naar spullen kijken. Tenminste, dat overkwam mij. Want opeens zag ik wat er gebeurt als je er niet meer bent. Dan zitten de lieve mensen om je heen dus met een best pittig projectje: wat te doen met al jouw verzamelingen, potten en pannen, schoenen, parfumflesjes en boeken? Toen ik dat geworstel bezag, kwam ik een beetje timide mijn eigen huis binnen. Jeetje, eigenlijk verzamel je je hele leven dus spullen die een ander straks uit moet zoeken.

Beetje ongezellig verhaal natuurlijk, en ook niet iets om de hele tijd over na te denken. Maar ik zag ook dat dat wat jij zo mooi vindt (je gekleurd-glas-verzameling), een ander niet zo veel zegt. En dat alles in een doos gaat naar de kringloopwinkel. Ik vond het in ieder geval wel een eyeopener. Beter om al je lieve mensen als erfenis leuke herinneringen mee te geven (dus trek die portemonnee voor etentjes, picknicks in het park en verstuur die uitnodigingen om samen te koken of naar een festival te gaan) dan een overvol huis. Niet dat je hier verder iets mee hoeft te doen, maar in mijn hoofd loste het wel een paar dingen op eigenlijk.