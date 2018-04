Ontspullen met Astrid: reshuffle

Hoewel Flow’s Astrid haar overvolle boekenkast en vintage serviezen heel gezellig vindt, vroeg ze zich toch af of haar huis wat minder vol kon. Ze schreef een jaar lang blogs over de betekenis van spullen en ontspullen. We lichten er opnieuw een aantal uit. Deze keer: reshuffle.

Ooit schreef collega Alice een mooi stukje over dat spullen met een verhaal haar steeds meer bevrediging geven dan nieuwe veroveringen uit een winkel. Een oud overhemd van je man aantrekken is misschien wel leuker dan een nieuwe van de Zara. Het kettinghorloge van opa blijkt een dierbaar sieraad. Of de lamp die je hebt gekregen van je tante. Niet helemaal conceptstore-proof, maar wel onderdeel van jouw verhaal.

Ik heb dat ook. Dit weekend heb ik gereshuffeld. Een beetje uit nood weliswaar, want ik was aan huis gekluisterd met allemaal zieke mensen om me heen. Maar toen had ik opeens wel zin en tijd om een kast in de kamer uit te mesten en weer eens door mijn huis te struinen om te kijken wat ik eigenlijk nog allemaal heb. De oude studentenkamerstoel van huisgenoot bleek met een schapenvelletje een heel fijne aanwinst als leesstoel beneden. (Schapenvellen-alarm: ik heb tegenwoordig de neiging om overal een schapenvel over te gooien, want alles knapt er enorm van op. Maar ook daarvoor geldt: met mate is beter.) De lamp die ik van mijn oma heb geërfd, staat mooi bij mijn plantenhoekje en geeft ’s avonds het warmste licht. En toen ik al mijn andere schatten van mijn toen-ik-nog-verre-reizen-maakte-tijd bij elkaar legde op een schaal in de opgeruimde vitrinekast, was ik meer dan tevreden.

Zo stond ik dus ook zilver te poetsen, glazen te wassen en randjes af te stoffen met de plumeau die ik van de hulp moest kopen. En ik was me een potje blij ’s avonds. Twee volle vuilniszakken weg en nul euro uitgegeven. Conclusie: je hoeft niets te kopen, je hebt alles al. En het is ook nog eens leuker dan wanneer je het in de winkel had gekocht.

Fotografie Astrid van der Hulst