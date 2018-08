Ontspullen met Astrid: terugblik

Na al haar pogingen om te ontspullen, blikt Astrid terug. En hoe staat het er nu voor in haar huis?

Heb je spijt van iets wat je hebt weggegooid?

“Nee, dat heb ik meer gehad bij wat dingen die ik heb weggegeven. Zoals een duur zwart jasje, waarover ik schreef dat de ontvanger het zeker weten had doorgegeven of weggegooid. Dat was dus mijn schoonzus, en een week later stond ze op de stoep: ‘Ik heb iets voor je.’ Ik maakte het cadeau open en het jasje zat erin. Ik draag het nu weer heel vaak!”

En wat kon je absoluut niet wegdoen?

“Foto’s, briefkaarten, kindertekeningen. De persoonlijke dingen, iets waar een herinnering aan zit. Aan de andere kant vind ik dat ons huis geen museum moet worden. Het gaat uiteindelijk niet om de spullen, wel om de gedachte erachter. Ik houd nu een boekje bij waarin ik van tijd tot tijd opschrijf wat ik allemaal heb gedaan. En ik plak er wat bij, een kaartje van een museum bijvoorbeeld. Dan hoef ik niets meer te kopen in de souvenirshop en heb ik toch een aandenken.”

Verlang je nog steeds naar een opgeruimd ‘Pinterest’-huis?

“Ja, het lijkt me heerlijk om thuis zo’n hotelgevoel te hebben. Dat geeft zo veel rust in je hoofd. Maar ik kan troep nu ook als een symbool voor gezelligheid zien. Een jas op de grond betekent dat een van mijn zoons veilig is thuisgekomen. Dat de trap een beetje stukgaat, komt omdat er iedere dag voeten overheen gaan. Ik weet niet of het meest opgeruimde huis het meest gelukkige huis is. Die gedachte helpt me wel als het weer eens een bende is in huis.”

Wat is je grootste inzicht?

“Dat ik altijd een rommelkont zal blijven, haha. Maar ik ben wel echt minder gaan kopen dan ik vroeger deed. En inzicht twee is dat het bij ontspullen niet per se om die spullen gaat, maar om wat je nou eigenlijk wilt in het leven. De keuzes die je maakt en waar je je geld in wilt stoppen. Ik zie mezelf nu niet meer in een grote villa, maar eerder in een tiny house, zodat ik geld overhoud om rond te reizen en herinneringen te maken. En tot slot ontdekte ik dat het in spullenland ook heel erg om mode draait. Wat in is en wat uit. Daar maak ik me nu minder druk om. Dan maar geen hip huis. Als het maar gezellig is.”

