Ontstressen met Bente (10)

Hoe moet dat ook alweer, ontspannen? Bente (23) werkt onder meer als online editor bij Flow en wil van een bijna-burn-out naar een leven met minder stress. Ze schrijft elke vrijdag over haar weg hiernaartoe.

Soms word je wakker en denk je, dit wordt mijn dag niet. Dan valt je kop thee om bij het ontbijt, krijg je een huilbui omdat er geen enkele schone sok te bespeuren is en regent het pijpenstelen als je net naar buiten moet. Ik heb deze week zo’n dag. Alles is stom en ik voel me rot zonder aanwijsbare reden.

De meeste mensen besluiten op zo’n vervelende dag hun lot te accepteren en er maar het beste van te maken. Ik niet. Ik hijs mezelf het liefst in een pantser en ga de strijd aan met die rotdag. Want het voelt niet goed, en daar wil ik zo snel mogelijk vanaf.

Die ochtend ren ik door alle activiteiten heen die me normaal blij maken. Ik lees een paar bladzijden, kijk mijn favoriete serie, haak een beetje en maak een uitgebreide lunch. Maar het helpt niet. Om een uur ’s middags voel ik me nog net zo naar.

Ik app een vriendin die in de buurt woont en vertel haar over mijn misère. Al snel blijkt dat ik niet de enige ben met een moeilijke dag. “Zullen we een wandeling maken als het droog is?” stelt ze voor. Een paar uur later staat ze voor mijn deur, met grote rugzak.

“Wat ga je daarmee doen?” vraag ik verrast. Ik dacht dat we een klein rondje gingen lopen, geen trektocht van drie dagen. Ze ritst de tas open en haalt er een enorme groene massa uit. Het is een petticoat. Ze geeft hem aan mij en zegt: “Als ik me rot voel, trek ik gewoon deze rok aan. Dan voel ik me een stuk beter. Je mag hem lenen.”

Die avond besluit ik de rok aan te trekken. En ze heeft gelijk, ik voel me een stuk beter. Dat heeft niets te maken met mijn gewonnen strijd tegen de rotdag, maar met de volgepropte rugzak van mijn vriendin. Waar ik mijn dag geen greintje plezieriger kon maken, krijgt zij het voor elkaar met zoiets kleins. De volgende keer als ik zo’n vervelende dag heb, ruil ik de strijdbijl gewoon in voor een petticoat en een goed gesprek.