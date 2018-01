Ontstressen met Bente (14)

Hoe moet dat ook alweer, ontspannen? Bente (23) heeft haar eigen online magazine en werkt onder meer als online editor bij Flow. Ze wil van een bijna-burn-out naar een leven met minder stress. Ze schrijft elke vrijdag over haar weg hiernaartoe.

Ik houd regelmatig een granny day en kan heel gelukkig worden van een bolletje wol. Klinkt een beetje ouderwets misschien? En nu wil ik ook nog een penvriendin.

Ik noem het liever een brievenbuddy: iemand met wie je enkel communiceert via een volgeschreven papiertje in een envelop. Van kinds af aan lijkt dit me leuk: de opwinding van zo’n brief in de bus met jouw naam erop. Ik schrijf al wel eens een kaartje of een kort briefje naar iemand, maar daar blijft het vaak bij.

De laatste tijd begint er iets te knagen. Het contact met de mensen om me heen wordt steeds vluchtiger, merk ik. We taggen elkaar af en toe op Facebook en liken foto’s op Instagram, maar tot een echt gesprek komt het niet. Goede vrienden zie ik nog regelmatig, maar de meeste communicatie loopt inmiddels via een schermpje. Jammer vind ik dat.

Als ik een website ontdek met oproepjes om een brievenbuddy te vinden, begint het bij mij te kriebelen. Ik besluit zelf een berichtje te plaatsen. Veel verwacht ik er niet van. Ik kan me niet voorstellen dat meer mensen zin hebben in het schrijven van brieven naar een vreemde.

Een dag later check ik mijn inbox. Ik heb vijftien reacties op mijn oproep van totaal verschillende mensen, maar met dezelfde wens: weer écht contact met iemand. Ik kies voor de persoon die het meest vertrouwd voelt, een meisje van dezelfde leeftijd, en ren naar de winkel voor wat briefpapier. Die avond nog stop ik mijn verhaal van drie kantjes in een envelop. Het voelt goed om mijn verhaal te delen op papier en niet via het touchscreen van mijn iPhone. Ik kan niet wachten op de reactie.