Ontstressen met Bente (3)

Hoe moet dat ook alweer, ontspannen? Bente (23) werkt als online editor bij Flow en wil van een bijna-burn-out naar een stressvrij leven. Ze schrijft elke vrijdag over haar weg hiernaartoe.

Al op mijn zestiende ontdekte ik dat ik niet dezelfde hobby’s had als mijn leeftijdgenoten. Ik vond uitgaan maar stom en zat liever met een boek op de bank. En hoewel ik dat soms lastig vond, heb ik daar inmiddels vrede mee. Op dit moment ben ik een deken aan het haken (dat mijn vriend foeilelijk vindt, maar dat interesseert me niet), probeer ik iedere dag te tekenen en wandel ik vaak een rondje in het bos terwijl ik naar een boek luister. Drieëntwintig, zeg je? Soms voel ik me door mijn hobby’s net een omaatje. Ik vind het prima.

Mijn vriend mag dat deken-in-wording dan lelijk vinden, hij is wel mijn beste maatje en denkt graag mee over mijn bijna-burn-out en het genezen daarvan. Tijdens een wandeling door de stad komt hij met het idee.

“Je moet toch leren ontspannen? Waarom kies je niet één dag in de week die je helemaal vrijhoudt, en op die dag doe je alleen de dingen die je leuk vindt en waarbij je geen scherm nodig hebt. Dan heb je minder prikkels en is het relaxen makkelijker.”

Een dag lang alleen maar doen wat ik leuk vind, dat vooruitzicht bevalt me wel. En met dat constante turen op een scherm, lijkt het me een verademing om alles met blauw licht even aan de kant te kunnen leggen.

“O, ik heb de perfect naam voor die dag!” roep ik enthousiast.

Die week houd ik voor het eerst een granny day. Ik haal mijn haakspullen, potloden en boeken tevoorschijn en schuif mijn telefoon en laptop aan de kant. Aan het eind van de dag besef ik pas hoe lekker het is om geen afleiding en minder prikkels te hebben. Waar ik normaal rond een uur of twee al klaar ben voor een middagdutje, heb ik nu om zeven uur ’s avonds nog genoeg energie. En terwijl ik mijn boeken weer terug in de kast zet, besef ik dat de gouden tips niet altijd worden aangereikt door een professional, maar door de mensen die je het beste kennen.