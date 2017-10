Ontstressen met Bente (4)

Hoe moet dat ook alweer, ontspannen? Bente (23) werkt als online editor bij Flow en wil van een bijna-burn-out naar een stressvrij leven. Ze schrijft elke vrijdag over haar weg hiernaartoe.

“Je moet minder op je telefoon zitten. Je krijgt te veel prikkels binnen.”

Mijn therapeut heeft gelijk. Ik zit zo vaak te scrollen door Facebook, Instagram en andere apps, dat het soms voelt alsof mijn smartphone een verlengde van mijn arm is. Na zo’n scroll-sessie kan ik me heel onrustig voelen. Of onzeker. En dat gaat niet samen met mijn streven naar een stressvrij leven.

Ook de cijfers liegen er niet om. Een app die ik download om in te zien hoeveel ik per dag op mijn telefoon zit, doet me schrikken. Het blijkt gemiddeld drie uur per dag te zijn. Ik verspil bijna een heel etmaal per week door naar een schermpje te kijken. Dat moet anders.

Maar dat is niet zo makkelijk als het lijkt. Ik grijp constant naar het ding, en als ik het niet doe, dan denk ik eraan. Mis ik nu iets? Is er al een nieuwe Instagram-foto gepost? Moet ik zelf niet iets posten? Al snel ontdek ik dat ik de ik-hoef-even-niets-minuten opvul met eindeloos scrollen. En zo staat de teller op 68 momenten waarop ik de telefoon ontgrendel, en 0 momenten waarop ik daadwerkelijk niets doe. Ineens snap ik mijn lichaam wel: met zo veel prikkels zou ik er ook de brui aan geven.

En dus download ik de volgende dag een app (ik zie de ironie) om te zorgen dat ik meer offline ben: Forest. Het doel is om een virtueel bos te creëren. Iedere keer als je offline gaat, groeit er een boompje op je scherm. Hoe langer je van je telefoon wegblijft, hoe meer bomen je virtueel plant. Sluit je de app en ga je toch andere dingen doen op je telefoon, dan stopt het boompje met groeien en gaat het dood.

De volgende dag bouw ik een heel regenwoud. Nee, dat is overdreven, maar ik heb wel meer offlinetijd dan ooit. In de tijd die ik overhoud, lees ik in mijn boek en teken ik. En wat is het lekker om weer te kunnen dagdromen. Mijn lichaam beloont me met meer rust in mijn hoofd en een ontspannen gevoel. En met de figuurlijke amputatie van de aangegroeide telefoon, ben ik vandaag weer een stap dichterbij mijn doel.