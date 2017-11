Ontstressen met Bente (8)

Hoe moet dat ook alweer, ontspannen? Bente (23) werkt onder meer als online editor bij Flow en wil van een bijna-burn-out naar een leven met minder stress. Ze schrijft elke vrijdag over haar weg hiernaartoe.

Waarom zitten er zo weinig uren in een dag? Iedere avond vraag ik me hetzelfde af. Het is niet dat ik mijn dag overvol plan en daardoor niet aan alles toekom. Sinds mijn bijna-burn-out durf ik bescheiden plannen te maken. Op de dagen dat ik niet werk, neem ik me voor om in de ochtend te wandelen, ’s middags een boek te lezen en in de avond een serie te kijken. Aan het einde van zo’n dag heb ik wel mijn boodschappen gedaan en gekookt, bijvoorbeeld, maar die wandeling is er niet van gekomen en ik heb misschien twee bladzijdes in mijn boek gelezen. Fantastisch. Eigenlijk is het aantal uren in zo’n dag niet eens het probleem. Wel dat ik ze niet goed besteed. En dat frustreert me.

Op een zaterdagochtend lees ik mijn mail en zie ik een bericht van mijn oom. Hij schrijft dat hij mijn stukjes over ontstressen graag leest en mijn verhalen ook raakvlakken met zijn wereld hebben, ook al is hij heel wat jaren ouder. Hij gaat bijna met pensioen en met dat in het vooruitzicht probeert hij steeds meer rust in zijn leven te creëren.

Hij schrijft: ‘Sinds enkele weken ben ik mij er meer en meer van bewust dat ik te veel tijd aan mijn privémail besteedde. Een half uur per dag was geen uitzondering, om vervolgens te concluderen dat ik er niets mee was opgeschoten.’

En dat herken ik. Want hoeveel uren van mijn dag zit ik niet op mijn telefoon, te scrollen door Facebook, Instagram, mijn mail en dan weer Facebook? Uiteindelijk zonder enig doel. In plaats van het lezen van een boek, deel ik likes uit aan mensen die ik niet eens ken. In plaats van die wandeling, lees ik mijn junkmail en klik ik nog op de advertenties ook.

Mijn oom schrijft: ‘Het woord unsubscribe is nu het eerste dat ik onderaan in oninteressante mail zoek en met elke klik genereer ik meer vrije tijd voor morgen.’

En dat is precies wat ik ook ga doen, niet alleen met mijn mail, maar ook met alle andere dingen waar ik geen plezier uit haal. Weg met het eindeloze scrollen, klikken en liken en meer tijd voor de dingen die er echt toe doen. Het zal niet makkelijk worden, maar het is een poging waard.

Zoals mijn oom het mooi zegt aan het einde van zijn mail: ‘Of je jong bent of al wat ouder, bewust omgaan met onze spaarzame tijd en wat het leven te bieden heeft maakt ons allemaal gelukkiger.’ En zo is het.