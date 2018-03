Ontstressen met Bente: vallen en opstaan

Hoe moet dat ook alweer, ontspannen? Bente (23) heeft haar eigen online magazine en werkt onder meer als online editor bij Flow. Ze wil van een bijna-burn-out naar een leven met minder stress. Ze schrijft elke vrijdag over haar weg hiernaartoe.

“Ik voel me rustig,” zeg ik zachtjes tegen mezelf. “Heel rustig.” Ik lig op de vloer in mijn huiskamer en probeer te ontspannen. Het zinnetje herhaal ik iedere sessie, maar vandaag werkt het niet. Want ik voel me helemaal niet rustig. Mijn gedachten gaan alle kanten op en ik heb al drie kleine paniekaanvallen gehad. In het museum, tijdens het boodschappen doen en terwijl ik op de bank lag.

Nu heb ik al zo veel sessies bij mijn psycholoog gehad, dat ik weet wat ik moet doen. Ontspannen en het vooral niet gaan analyseren. Maar mijn hoofd heeft daar geen boodschap aan. Die is als een detective aan het achterhalen waar die onrust vandaan komt en hoe het zo snel mogelijk weer weg kan. Paniekeren over het paniekeren, noem ik het.

De gedachtes blijven komen terwijl ik krampachtig probeer te ontspannen. Mijn boek leg ik weg omdat ik de zinnen iedere keer opnieuw moet lezen, en tijdens het wandelen heb ik niet eens door waar ik eigenlijk loop. Als ik tijdens het klaarmaken van mijn boterham met hagelslag per ongeluk mayonaise smeer in plaats van boter, ben ik er klaar mee. Tijd voor een flink potje janken.

Daarna zet ik mijn favoriete serie op en accepteer ik dat mijn hoofd een grote warboel is. Dat de gedachten, zorgen en to do-lijstjes vandaag niet zullen verdwijnen. Ik accepteer dat ik niet de reden zal weten waarom ik me op dit moment zo voel, en ik ga me er ook niet meer druk om maken. Het is zoals het is en het komt zoals het komt. Basta.

Het werkt. Na twee dagen vol met activiteiten waar ik blij van word, voel ik me weer kiplekker. De paniek is gezakt en in mijn hoofd heb ik weer alle ruimte. “Ik voel me rustig”, zeg ik weer tijdens mijn dagelijkse sessie grond liggen. En deze keer is het echt zo. Ik heb er niets eens moeite voor gedaan.

