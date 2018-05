Ontstressen met Bente: alleen op reis

Hoe moet dat ook alweer, ontspannen? Bente (23) heeft haar eigen online magazine en werkt onder meer als online editor bij Flow. Ze wil van een bijna-burn-out naar een leven met minder stress. Ze schrijft over haar weg hiernaartoe.

Het is op een dinsdagavond dat ik er klaar mee ben. Met thuiszitten, met alleen zijn, met me angstig voelen. Ik heb er zo genoeg van, dat ik besluit iets te doen wat ik nog nooit heb gedaan. Ik boek het eerste vliegticket dat ik online kan vinden en reserveer een bed in een slaapzaal.

Ik, die nog nooit alleen op reis is geweest, vaker angstig is dan ze wil en leeft op vijfjarenplannen, zit vanaf vrijdag voor een weekend in Bazel, Zwitserland. Zonder plan. Ik ben blij dat ik maar een paar dagen heb om in te pakken, anders is er te veel tijd om me af te vragen of ik misschien niet een heel klein beetje gek geworden ben.

Die vrijdag op Schiphol begint het pas echt te dagen. En terwijl ik het vliegtuig instap, vraag ik me af of ik toch niet de benen zal nemen. Naar mijn veilige huis in mijn veilige stad, terug in mijn veilige bed en naar mijn veilige routine. Dan bedenk ik dat ik dat helemaal niet wil, dat ik dat inmiddels ben ontgroeid. En dat moedig zijn voor nu de enige keus is. Met knikkende knieën en een onzeker gevoel neem ik plaats op mijn stoel. Ik zie het wel.

Die eerste dag wacht ik op de paniekaanvallen. Als ik midden in de stad uit de shuttlebus stap en zelf de weg naar mijn hostel moet zoeken, als ik de vier stapelbedden in de kleine kamer zie, als ik mijn kamergenoten ontmoet en voor het eerst alleen moet dineren. Maar ze komen niet. En ook de volgende dagen blijven ze afwezig.

Ik wandel doelloos door de stad en zie iedere keer nieuwe dingen, ik ontmoet bijzondere mensen met inspirerende verhalen en het slapen in zo’n stapelbed vind ik eigenlijk vooral gezellig. Natuurlijk zijn de angst en onzekerheid er af en toe, maar dat valt in het niet bij de nieuwe ervaringen die ik opdoe. En als ik weer in Nederland ben na een paar dagen buitenland, staan mijn benen steviger op de grond dan ooit en is de onzekere lach veranderd in een echte. Of ik gek geworden ben? Misschien. Maar ook moediger.